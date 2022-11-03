محمد موسى يكشف معلومات خطيرة عن اللجان النوعية للإخوان الإرهابية

كشف الإعلامي محمد موسى، معلومات مهمة خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي وبالتحديد عن "اللجان النوعية" التابعة للإرهابي الإخواني محمد كمال، والتي أسسها في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين .

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، إن تشكيل اللجان النوعية كان بمثابة إعلان عن عزم الإخوان الإرهابية الاستمرار في الأعمال المسلحة والعدائية، ضد أجهزة الدولة ومؤسساتها وضد الشعب المصري نفسه.

تابع، في ظل القبض على قيادات الصف الأول ومع هروب بعضهم إلى الخارج قاد الإرهابي محمد كمال؛ عضو مكتب الإرشاد عن محافظة أسيوط لإدارة العمل المسلح، وكوّن مجموعة تدير معه الجماعة أطلق عليها "اللجنة الإدارية العليا"، وفي عدة أشهر قليلة نجح بالدفع بالعديد من شباب الإخوان للانضمام إليه، لتكوين خلايا مسلحة، تعمل بطريقة "التنظيم العنقودي" وليس التنظيم الهرمي الذي عرفته الجماعة.



وأوضح محمد موسى، أن تأسيس اللجنة العليا واللجان النوعية شكل بداية تصدع الجماعة، لكن آثاره لن تظهر إلا في وقت لاحق.

