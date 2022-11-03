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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القوافل التعليمية لوزارة الشباب والرياضة تلقى صدي إيجابيا لدى كافة الطلاب بسيناء

الطالبات يستمعن جيدا
الطالبات يستمعن جيدا لشرح القوافل التعليمية بسيناء

لاقت  القوافل التعليمية  التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة  بمدار المرحلتين الإعدادية والثانوية  بمحافظة شمال سيناء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار: " الجمهورية الجديدة، العلم والعمل "  صدي إيجابيا لدي كافة الطلاب.

 

وأكد  كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء أن القوافل التعليمية استهدفت مركزي العريش والشيخ زويد والمدارس التابعة لهما للمراحل الثانوية والإعدادية، واشتملت القوافل على شرح متخصص من نخبة من الأساتذة والمعلمين من وزارة التربية والتعليم، حيث تم شرح لكافة المواد التعليمية لطلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية في مركزي العريش والشيخ زويد.

 

ومن جانبه، أشار عاطف سالم مدير إدارة برلمان الطلائع بوزارة الشباب والرياضة إلى أنه بجانب برنامج القوافل تنفذ الوزارة برنامج تصدوا معنا والذي يهدف إلى التصدي للإشاعات وكيفية التعامل معها، وخطورة الشائعات على أمن واستقرار الوطن.

 

ومن جهته، أشار خالد مكاوي مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بشمال سيناء، إلى أنه تم أخذ استطلاع رأى من خلال برلمان الشباب للوقوف على أهم الإيجابيات وكذلك السلبيات لتفاديها لكي تحقق القوافل أقصى استفادة لأبناء سيناء..حيث لاقت القوافل التعليمية صدي ايحابي لظي كافة الطلاب.

 

تحديد ٦ مدارس

 

وأعلن خالد أبو سلمة مدير إدارة التعليم الإعدادي بالتربية والتعليم بشمال سيناء أنه تم تحديد ٦ مدارس ،منها مدرستين بالشيخ زويد وهما مدرستي: الإمام الغزالي والثانوية الصناعية،و 4 مدارس بمدينة العريش وتمثلت في: الثانوية بنات والشهيد أحمد عسكر والشهيدة بسمة سعيد راشد واللواء هشام شاهين ورفيق عزت الإعدادية بنين.

 

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وكيل تعليم شمال سيناء يتابع نشاط القوافل بمدارس العريش

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