التورتة السبب .. خبيرة طاقة تفجر مفاجأة عن وفاة الشيف أسامة السيد

سيطرت حالة من الحزن الايامة الماضية بسبب اعلان خبر وفاة الشيف اسامة السيد حيث تحولت صفحتة على الفيسبوك الي دفتر عزاء ورثاء من جانب محبيه من جمهوره وازملاؤه داخل الوسط .

تورتة الشيف اسامة سبب وفاته

الشيف اسامة السيد

فجرت الدكتور مها العطار مفاجأة حول سبب وفاة الشيف اسامة السيد عن طريق تحليل صادم لاحدى الصور المتداوله له والذي ظهر فيها مع مجموعة من اصدقائه في احتفاليه معهم ملتفين حول تورته عليه صورة الشيف اسامة وهوما فسرته خبيرة الطاقة انه هذه التورتة هي السبب في وفاة الشيف اسامة .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.