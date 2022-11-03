عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوباما: الديمقراطية لن تصمد إذا انتصر الجمهوريون

صدى البلد

وجه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تحذيراً شديداً في إطار حملة مرشحي الحزب الديمقراطي في ولاية أريزونا، قائلاً إن "الديمقراطية كما نعرفها قد لا تصمد في أريزونا" في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي المقررة الأسبوع القادم.


وأكد أوباما على مخاوفه قائلاً: "هذه ليست مبالغة.. هذه هي الحقيقة".


جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أوباما في الحملة الخاصة بانتخابات التجديد النصفي في الكونجرس، بحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.


وأعلن الرئيس السابق أمام حشد من أكثر من 1000 شخص في صالة للألعاب الرياضية بالمدرسة الثانوية في جنوب فينيكس، يعني هذا "منكرو الانتخابات الذين يعملون كحاكم لك، كعضو في مجلس الشيوخ، ووزير خارجيتك، والنائب العام".


وقال أوباما: "عندما فاز دونالد ترامب، بقيت مستيقظًا حتى الثالثة صباحًا حتى أتمكن من تقديم مكالمة تهنئة إلى شخص يعارض كل ما دافع عنه، لكنني كنت أؤمن بالانتقال السلمي للسلطة". 


وأضاف: "جلست في حفل تنصيبه.. رحبنا به في البيت الأبيض.. لأن هذا هو ما يفترض أن تكون عليه أمريكا.. هل نسينا ذلك؟ هل ينطبق ذلك على جانب واحد فقط؟".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد قرعة دوري أبطال إفريقيا..كم مواجهة تجمع الأهلي والزمالك هذا الموسم؟

بعد رحيله عن وفاق سطيف.. شوبير يعلن اقتراب حسام البدري من هذا النادي

خَطّب مذيعة على الهواء.. عامل نظافة الكشري يعود للظهور بصورة جديدة| شاهد

انخفاض شديد بسعر الذهب الآن في مصر

بالأسماء .. ننشر ملامح قائمة منتخب مصر لمواجهة بلجيكا " مفاجآت بالجملة "

مفيش وقت تقلب وشك .. شوبير يوجه رسالة مهمة لـ نجم الأهلي

المُعلم بيغني والطلبة بيرقصوا | فيديو مثير للجدل بمركز دروس خصوصية ..شاهد

بعد أزمة الصبغة.. قرار جديد من فيريرا تجاه إمام عاشور

ترشيحاتنا

كانت عاملة حلفة كبيرة..محامي شيرين يكشف مفاجآت بالجملة بعد خروجها من المستشفى

مانشستر يونايتد يفوز على سوسيداد بهدف في الدوري الأوروبي

أنا قررت | تعليق تامر أمين على رجوع شيرين لمنزلها .. فيديو

أرقام أحمد ياسر ريان مع سيراميكا كليوباترا بعد انضمامه لمعسكر منتخب مصر

أرمينيا تقصف مواقع حدودية لجيش أذربيجان

الأهلي يواصل التوهج عالميًا .. المارد الأحمر حديث السوشيال ميديا دوليًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جدل تاريخي حول السيد البدوي..من هو القطب الصوفي الذي حير الجميع ؟

تحليل صادم .. هذه التورتة سبب وفاة الشيف أسامة السيد

عيطي أسبوع واحد .. أمينة شلباية توجه رسالة للمطلقات

بإطلالة رياضية جريئة.. ياسمين الخطيب تثير الجدل في أحدث ظهور

فيديو

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

بطولة أم في طنطا.. رمت نفسها وسط النار لتنقذ أولادها الثلاثة.. فيديو

بيان عاجل في منزلها.. نقيب الموسيقيين يؤكد خروج شيرين عبدالوهاب من المستشفى

حكاية خطوبة صاحب واقعة محل الكشري ومذيعة داخل الاستوديو ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ