خالد ميري: لقطة شيكابالا مع مؤمن زكريا بالسوبر خطفت قلوبنا.. فيديو

أكد الإعلامي خالد ميري، أن محمد صلاح أصبح هداف دوري أبطال أوروبا، ونجح في استعادة مستواه المعهود، معلقا “محمد صلاح اشتغل على نفسه ونجح”.

وقال خالد ميري، خلال تقديمه برنامج “كلمة السر”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه نتمنى لمحمد صلاح، أن يكون هداف الدوري الإنجليزي.

وتابع مقدم برنامج “كلمة السر”، أن الدوري المصري عاد ،واستطاع النادي الاهلي الفوز ببطولة كأس السوبر، معلقا “ أحلى حاجة في اللقاء كانت الجماهير اللي نفسنا نشوفها في كل لقاءات الدوري في مصر”.

مشهد شيكابالا مع مؤمن زكريا

وأشار خالد ميري إلى أنه كان هناك مشهد لا يمكن ننساه مشهد شيكابالا مع مؤمن زكريا الذي خطف قلوبنا".