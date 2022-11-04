وكيل وزارة الصحة يُتابع حالة مُصابي حادث "طريق الموت" بسوهاج

تابع سامي النجار، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، حالة مُصابي حادث الطريق الصحراوي الشرقي، الذين تم نقلهم إلى مستشفيات سوهاج المُختلفة.

وكان قد لقي 3 اشخاص مصرعهم بينما أصيب 10 أشخاص أخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر سيارتي ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60 اتجاه سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من إدارة مرور سوهاج يفيد بوقوع تصادم سيارتي ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي.

وبالإنتقال والفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها ضباط وحدة مباحث المرور، وقوع تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بين نقطة الكيلو 20 والكيلو 60، بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات معدنية رقم (ه ع أ 4521)، تتبع إدارة مرور سوهاج وبين سيارة ميكروباص تحمل لوحة معدنية رقم (8532 ص أ ط)، تتبع إدارة مرور قنا.

أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 أخرين، من مستقلي السيارتين.

وعلى الفور تم الدفع ب7 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث؛ لنقل المصابين إلى مستشفيات سوهاج المختلفة؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية، فيما تم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى اخميم المركزي.

جاري تحرير محضرًا بالواقعة تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.