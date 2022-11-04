"تشكيلية" تحول المخلفات البلاستيكية لأعمال فنية لحماية البيئة.. تفاصيل

قالت سارة رجب، فنانة تشكيلية استخدمت آلاف العبوات البلاستيكية لتصميم مجسمين للتوعية بحماية البيئة، إنها توصلت لتلك الفكرة، بعدما أعلن الرئيس السيسي، عن مؤتمر المناخ، خاصة وأنها تقيم في شرم الشيخ، المدينة التي ينعقد فيها قمة المناخ.



وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية شافكي المنيري، ببرنامج "التاسعة" الذي يذاع على القناة الأولى المصرية: "قررت أن استخدام البلاستيك في عمل تلك المجسمات، وحصلت على دعم من المحافظة ومن المحافظ، وقاموا بتوفير الخامات اللازمة لعمل المجسمات".

وقالت: "الأول كان مجسم للكرة الأرضية، وحرصت على أن تكون كلها باللون الأخضر، بحيث تعبر عن الحفاظ على البيئة، وإعادة تدوير المخلفات".