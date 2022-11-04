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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجوم الكرة يتهافتون على توديع جيرارد بيكيه بعد اعتزاله كرة القدم

بيكيه
بيكيه

تهافت نجوم الكرة العالمية على توديع جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة الإسباني، الذي أعلن اعتزاله لعب كرة القدم بشكل نهائي.
 

 وأعلن بيكيه البالغ من العمر 35 عامًا الخميس أن مواجهة برشلونة مع ألميريا في ملعب كامب نو، بعد غد السبت، ستكون آخر ظهور له مع الفريق الكتالوني.

 وقرر بيكيه، الفائز بكأس العالم وكأس الأمم الأوروبية مع المنتخب الإسباني، إنهاء مسيرته مع الساحرة المستديرة، التي شهدت تتويجه بثمانية ألقاب في الدوري الإسباني و3 كؤوس في دوري أبطال أوروبا مع برشلونة.

 وأعرب كلويفرت، مهاجم برشلونة السابق، عن تقديره لقلب الدفاع المخضرم، قائلاً له "شكرًا على كل ما قدمته".

 وردد لابورت، مدافع منتخب إسبانيا، نفس المشاعر برسالة قال فيها: "أنت رائع! شكرًا لك"، في حين وصف فيران توريس، مهاجم برشلونة، بيكيه بأنه "الأفضل".

 ولعب الدولي الإيطالي السابق  جوتسيبي روسي مع بيكيه في مانشستر يونايتد الإنجليزي، قبل أن يعود اللاعب الإسباني إلى وطنه في عام 2008، حيث وصف زميله السابق في الفريق بأنه "رقم واحد".

 وكتب روسي : "يسعدني أن أشارك غرفة الملابس والملعب معًا! أنت رقم روسي الأول يا جيري! عناق كبير".

 وقام قلب الدفاع الأسطوري فابيو كانافارو، جنبًا إلى جنب مع رافينيا وخافيير ماسكيرانو، بنشر سلسلة من الرموز التعبيرية للقلب ورفع الأيدي لتحية بيكيه.

 وكتب الكرواتي إيفان راكيتيتش، زميل بيكيه السابق في برشلونة: "أنت دائمًا في فريقي"، ليتبعه حارس مرمى إسبانيا كيبا أريزابالاجا، الذي وصف بيكيه بأنه "أسطورة" مع رمز تعبيري للقلب.

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