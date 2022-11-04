اطبخ لمراتك مرة في السنة.. طرق للاحتفال بعيد الحب مع زوجتك

يحتفل المصريون كل عام يوم ٤ نوفمبر بعيد الحب، وقد قدمت د شريهان الدسوقي

مدرب اتيكيت معاصر علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك نصائح لقضاء يوم عيد حب سعيد.

وقالت شيريهان في منشورها " اطبخ لمراتك أكله بتحبها مرة في السنه مفيهاش حاجه

يجب إننا نخصص هذا اليوم لنقول للشخص الآخر إننا نحبه وهذه اللفتة مهمة للغاية، وإننا نجرب أن نجد مساحة فرح بقلوبنا ونجرب بقدر الإمكان أن ندخل هذه البهجة إلي حياتنا لأننا كنا بعاد للغاية عن الفرح اخر سنتين بسبب افتقاد ناس كتير في حياتنا ، وهناك نصائح ضرورية لقضاء عيد الحب مع شريك حياتك وهي:

١- طهي أكلة تحبونها أو تخصيص الزوج أو الزوجة حسب من منهم يطهو أفضل لأن الطهي ليس حكر علي النساء فقط.

٢- يكون الحب هو أساس هذا اليوم وأن هدية هذا اليوم وعام2022 إننا نقول للآخر أنت أجمل شيء في حياتي.

٣- وإذا فكرنا في شراء هدية أونلاين لا ننسي أن عامل المفاجأة يظل هو سيد الموقف، يعني العامل أن يكون هناك مفاجأة في هذا الإطار وليس أن يفتح الباب وتأتي الهدية ويدفع ثمنها فقط يجب أن يكون هناك تفكير بأن كيف السبيل إلي مفاجأة الحبيب بالهدية

٤_ أن الهدية برمزيتها لكي نقول أني أحبك وأنت أهم شخص بحياتي بمعني كل شخص يختار هدية علي حسب ظروفه المادية .

٥- يجب غلق الهاتف أثناء الوجود مع الشريك خلال هذه المناسبة والانتباه الكامل له.

٦_- من الضروري أن يحتفل الزوجين بمفردهما من خلال سهرة أو عشاء واستعادة الذكريات وتذكر الشريك بأهميته في حياتك.

٧- تقديم الهدية بكل تقدير وحب وفي أجواء رومانسية.

٨_ يجب علي الشريك فتح الهديه أمامه ورسم ابتسامه وفرحه كبيرة بها وقد ايه هو سعيد بها حتي لو كانت عكس توقعاته فمن الاتيكيت عدم احراج الطرف الآخر .