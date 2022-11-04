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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موقف لن ينساه التاريخ .. إحباط تهريب توت عنخ آمون لـ إنجلترا

توت عنخ آمون
توت عنخ آمون

يمر علينا اليوم الذكرى الـ 100 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون على يد هورد كارتر، والتي تعد لها احتفالية كبري في مدينة الأقصر ، ولكن ليبقي تلك المقبرة و تاريخها و ما تحتويه من أكثر 5000 آلاف قطعة أثرية ، كان هناك أبناء مصر ليتصدوا لمحاولة سفرها الى إنجلترا ، لتكون قابعة في المتحف المصري بالتحرير.


التاريخ له مواقف لا تنسي من وطنية أبناء مصر خاصة بموقف رفض الحكومة المصرية بقيادة سعد زغلول سفر مقبرة توت عنخ آمون الي إنجلترا حيث اعتبروها جانبا وطنيا وارثا ثقافيا مصريا ، والذى اعقبه خروج قصائد وطنية لتوت عنخ آمون وتظاهرات تحمل اسم توت لمواجهة الانجليز .

قال مجدى شاكر كبير الآثاريين بوزارة السياحة و الآثار، أن هناك مواقف يجب ان ذكرها أبرزها خروج الوزير مرقس حنا وزير الاشغال والموارد المالية فى حكومة الوفد حين ذاك ، بإرسال صحفيين لتغطية حدث اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون ،  ليرفض كارتر دخولهم ليبدأ الوزير في فرض الامن عليها، ليلقب بعدها بـ  وزير توت لحمايته لذلك الإرث الثقافي .

توت عنخ آمون

تابع مجدي لـ"صدى البلد" ، أن عقب ذلك تغير وجه التاريخ وصدر قرار في ذلك الوقت بمنع خروج القطع الاثرية للملك توت عنخ آمون،  والتي احتوت على أكثر من 5000  قطعة اثرية والتي كان مقرر لها أن ترسل لمتحف لندن، ليوقف نزيف خروج الآثار المصرية الى إنجلترا.

توت عنخ آمون 

استكمل قائلا : بمقتل السير لي ستاك حاكم السودان خلال تواجده في مصر، أثار عاصفة حيث تم اقالة حكومة الوفد والتي بدأ التفاوض بين كارتر و الحكومة على مقبرة توت ولكن وجهة الحكومة حلولها بصرف أمواله التي انفقها على اكتشاف المقبرة المقدرة بـ 36 ألف جنيه ، بدون آثار وتذهب جميع آثارها إلى  المتحف المصري بالتحرير واصفا بأنه  اهم كنز اثري في العالم ليتقلد وصف ولقب الملك الذهبي.

لفت كبير الآثاريين بوزارة السياحة والآثار ، أن اسم توت عنخ آمون لم نستغلها بالشكل الكبير من الناحية الفنية و السياسية ، خاصة انه براند عالمي معروف لدي العالم بداية من الأطفال و الشباب.

توت عنخ آمون مقبرة توت عنخ أمون توت عنخ الاثار مصر

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