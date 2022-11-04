أوكرانيا: مقتل 32 جنديًا روسيًا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب البلاد

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني، صباح اليوم /الجمعة/، أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 32 جنديًا روسيًا وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم في الاتجاه الجنوبي.



وذكرت القيادة -في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية- أن "الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبًا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارًا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".



وأضاف البيان: أن القوات الروسية شنت هجمات ليلة أمس على العديد من المواقع الأوكرانية والمدن المُحررة بإطلاق صواريخ متعددة ومدفعية ثقيلة ومدافع هاون ودبابات، مع استخدام طائرات استطلاع بدون طيار.. مشيرًا إلى أن "الروس يواصلون أعمالهم الدفاعية ويُعيدون توزيع جهودهم العسكرية ونشر قوافل المعدات العسكرية ونصب المخابئ الخرسانية في جنوب البلاد".



وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك 167 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 32 جنديًا وتدمير دبابة واحدة وتسع مدرعات معادية. كذلك، تم تدمير مستودعين ذخيرة روسيين في منطقة باشتانكا بالقرب من سنيوريفكا.



بالإضافة إلى ذلك، ذكر البيان في ختامه أن التجمع البحري الروسي في المياه الأوكرانية المُطلة على البحر الأسود يتشكل من سبع سفن، بما في ذلك سفينة إنزال كبيرة.