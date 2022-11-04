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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس جمعية الصداقة المصرية - الصينية: العالم العربي يمكنه الاستفادة من تجربة الصين الاقتصادية

صدى البلد

أكد السفير علي الحفني نائب وزير الخارجية السابق، ونائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية، أن دول العالم وخاصة عالمنا العربي يمكن أن يستفيد من تجربة الصين الناجحة في الإصلاح الاقتصادي والنمو، وتنفيذ المشروعات العملاقة التي من شأنها ربط البنى التحتية بين الدول بعضها البعض، وتعزيز طرق التجارة والنقل الدولية وشبكات الاتصالات واستخدامات التكنولوجيا في التنمية داخل الدول أو في محيطها الاقليمي . 


وقال الحفني -في بيان صحفي بمناسبة ذكرى حرب الأفيون الأولى عام 1839- إنه مع حلول هذه الذكرى تغيرت الصورة التي تظهر عليها الصين حاليا كقوة اقتصادية وعسكرية مؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي .. مشيرا إلى أن الصين حاليا بشعبها العظيم نجحت في تحويل النكبة التي فرضها عليها المستعمر الأجنبي وقتها إلى نهضة شاملة تصبو الي تحقيقها شعوب العالم. 


وأوضح السفير الحفني -الذي شغل منصب سفير مصر الأسبق لدى الصين- أن ذكرى حرب الأفيون الشهيرة، تظهر الكثير من العبر حيث أن انتشار الأفيون بين الصينيين ألحق أضرارا جسيمة بالمجتمع الصيني وأفراد الشعب الصيني، وشنت بريطانيا هذه الحرب لمجرد أن الصين ممثلة في إمبراطورها قررت حظر استيراد الأفيون وظلت الحرب متواصلة قرابة الثلاثة أعوام.


وقال الحفني إن الصين رغم ذلك تمكنت من النهوض من كبوتها عبر تأسيس قواعد الدولة كما نعرفها اليوم، كقوة تجارية واقتصادية في العالم، دولة صاعدة يتوقع أن تحتل قريبا جدا موقعها كأكبر قوة اقتصادية في العالم، متفوقة على كافة الدول الصناعية المتقدمة في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنافس الدول العظمي الأخرى في مجال تكنولوجيا الفضاء، ولديها جيش قوي ومبادرات دولية كمبادرة الحزام والطريق التي عززت من علاقات التعاون بين الصين والدول النامية.

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