"الأهرام": على المواطن عدم تصديق الدعاوى المغرضة والشائعات التي يروجها كارهو الأوطان

قالت صحيفة "الأهرام" إن في حياة الشعوب لحظات يحتاج فيها المواطن إلى الدعاة الدينيين المعتدلين احتياجا شديدا أكثر من الأوقات الأخرى، والحقيقة أن مصر تشهد في هذه الأيام واحدة من تلك اللحظات التي يبحث فيها مواطنوها عن دعاة صادقين على قدر كبير من الوعي وفهم الدين وقواعده فهما صحيحًا، بعيدا عن طالبي المال والشهرة الذين ليس لديهم الإلمام الكافي بهذه القواعد وذاك الفهم الصحيح.



وأكدت الصحيفة -في افتتاحية عددها الصادر صباح اليوم /الجمعة/ بعنوان "حق الوطن ودور المواطنين"- أن وزارة الأوقاف لا تدخر أي جهد في تدريب الدعاة وتوعيتهم كي يكونوا قادرين على القيام بتلك المهمة خير قيام، لكن على الجانب الآخر فإن المواطن نفسه عليه دور وواجب ينبغي أن يؤديهما، خاصة فيما يتعلق بعدم الاستجابة أو تصديق الدعاوى المغرضة والشائعات التي يروجها كارهو الأوطان أصحاب الأفكار الإرهابية السوداء.



ونوهت الصحيفة بأنه في هذا السياق تأتي مبادرة «حق الوطن» التي أطلقتها وزارة الأوقاف قبل عدة أيام، وتقوم المبادرة على مبدأ أساسي، أوضحه وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وهو نشر الوعي بين المواطنين بأهمية الوطن.



وشددت الصحيفة على أن الحفاظ على قيمة الوطن وهيبته لا يكون بترديد الكلام المكرر المعاد الذي ملَّ الناس منه، وإنما بالعمل وزيادة الإنتاج، حيث إن الوطنية ليست «مكلمة» نتبارى فيها بالمواعظ والأشعار بل إنها عمل واجتهاد وإخلاص، وبديهي أن الإنسان العامل المجتهد لن يجد وقتا يضيعه في الاستماع إلى الشائعات والتافه من القول.



وأكدت الصحيفة أنه لا ينكر أحد أن الساحة الفكرية في مصر مليئة للأسف بالأفكار والمفاهيم الخاطئة، مما أدى إلى تخبط البعض منا سعيا لمعرفة الحق والحقيقة، وهنا يأتي دور دعاة المساجد، والواعظين في الكنائس، كما يأتي أيضا دور وسائل الإعلام الرشيدة المتمرسة الخبيرة ردا على المواقع المشبوهة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا هو الهدف من هذه المبادرة المحمودة.