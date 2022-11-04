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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| نوع من الشامبو يفعل المعجزات وعروسة تثير الجدل بفستان زفافها

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

 

اطبخ لمراتك مرة في السنة.. طرق للاحتفال بعيد الحب مع زوجتك

يحتفل المصريون كل عام  يوم ٤ نوفمبر بعيد الحب، وقد قدمت د شريهان الدسوقي
مدرب اتيكيت معاصر  علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك نصائح لقضاء يوم عيد حب سعيد.

وقالت شيريهان في  منشورها " اطبخ لمراتك أكله بتحبها مرة في السنه مفيهاش حاجه 
يجب  إننا نخصص هذا اليوم لنقول للشخص الآخر إننا نحبه وهذه اللفتة مهمة للغاية، وإننا نجرب أن نجد مساحة فرح بقلوبنا ونجرب بقدر الإمكان أن ندخل هذه البهجة إلي حياتنا لأننا كنا بعاد للغاية عن الفرح اخر سنتين بسبب افتقاد ناس كتير في حياتنا ، وهناك نصائح ضرورية لقضاء عيد الحب مع شريك حياتك وهي:

فرشت أرض القاعة.. عروسة تثير الجدل بفستان زفافها على الفيسبوك
أثارت صور عروسة الجدل علي السوشيال ميديا بسبب فستان زفافها . 

وظهرت العروسة بالصور المتداولة علي السوشيال ميديا تجلس وسط القاعة وحولها فستان يغطي أرضية قاعة الفرح  .

ماذا تفعل الشيكولاته للرجال قبل العلاقة الزوجية ؟

يناقش متخصصون التغذية الأطعمة التي من المرجح أن تدعم صحة الرجال - والأطعمة التي يجب تجنبها. 

اذا كنت من محبي شرائح اللحم والبطاطس،  فانت محظوظ إن اللحوم الحمراء يمكن أن تكون مفيدة لك. تمتلئ القطع الخالية من الدهون من لحم البقر  بالبروتين وتحتوي على دهون أكثر بقليل من صدور الدجاج.

هيغير شعرك .. نوع من الشامبو يفعل المعجزات

يمكن استخدام الشامبو الجاف لامتصاص الأوساخ والزيوت والشحوم الموجودة غالبًا على فروة الرأس دون غسلها. 

 يستخدمه عدد كبير من الأشخاص لتجفيف شعرهم بعد تمرين مكثف ، أو بعد السفر في منطقة رطبة ، أو حتى لإطالة عمر انفجار الشعر ، وما إلى ذلك علاوة على ذلك ، فهو مفيد أيضًا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعانون من صعوبة وفقال India.com

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