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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن: إحالة 93 قضية مخدرات لمحكمة أمن الدولة خلال أسبوع فقط

صدى البلد

قال الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام الأردنية إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ،مستمرون بقوة في عملياتهم النوعية لملاحقة كافة أشكال التعامل بالمواد المخدرة بحزم ودون تهاون.

وبحسب وسائل إعلام أردنية أكّد الناطق الإعلامي أنّه خلال هذا الأسبوع ومن تاريخ (27/10/2022) ولغاية (2/11/2022) تم التعامل مع 93 قضية للاتجار وترويج المواد المخدرة، أُلقي القبض خلالها على 171 شخصاً من تجار ومروجي تلك المواد، وجرت إحالتهم جميعاً لمدعي عام محكمة أمن الدولة.

وشدَّد الناطق الإعلامي على أنَّ عمليات مكافحة المخدرات والحملات الأمنية مستمرة، وفي كافة مناطق المملكة بحزم ودون تهاون في ملاحقة وقطع الطريق على كل من يحاول التعامل بالمواد المخدرة من تعاطي وترويج واتجار ،وتسخر لذلك كافة الإمكانيات.

ودعت مديرية الأمن العام إلى تعاون الجميع مع مجموعات مكافحة المخدرات، والإبلاغ عن أيِّ نشاط يرتبط بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

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مديرية الأمن العام الأردن مكافحة المخدرات المواد المخدرة الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام

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