بولندا: ارتفاع عدد الفارين من أوكرانيا إلى 7 ملايين و497 ألف لاجىء



أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية ، اليوم الجمعة ، ارتفاع عدد اللاجئين الوافدين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي إلى 7 ملايين و497 ألف شخص.



وذكرت الوكالة - حسبما أفاد راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن بولندا استقبلت أمس الخميس نحو 24 ألفا و400 لاجئ من أوكرانيا، فيما غادر نحو 21 ألف شخص للعودة إلى أوكرانيا، ليصل إجمالي العائدين إلى نحو 7ر5 مليون شخص.



وكانت بولندا قد مررت في مارس الماضي، مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

