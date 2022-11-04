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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| علامات تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا.. إزاي تعرفي إن الكراش بيحبك

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

في عيد الحب.. إزاي تعرفي إن الكراش بيحبك

يحتفل المصريون 4 نوفمبر من كل عام بـ عيد الحب، يعتبر معرفة ما إذا كان الشخص الذي يعجبك معجبًا بك؟ إن الإعجاب يجعلنا جميعًا  في حيرة،  ومع ذلك، فإن الإعجاب لا يظهر في علاقة مع هذا الشخص في حد ذاته، وقبل أن تحاول متابعتهم، يجب أن تتأكد من أن الشخص الذي يعجبك يشعر بنفس الشعور تجاهك كما تفعل من أجله.

تفسير السلسلة الذهب في المنام يكشف عن مفاجأة غير متوقعة| تعرف عليها

تفسير حلم السلسلة في المنام لها العديد من التفسيرات والدلالات والرموز الكثيرة التي تتنوع ما بين الخير والشر، فإن السلسلة هي من أكثر الحلي والأكسسوارات التي تكون مفضلة بالنسبة للمرأة ويوجد منها أشكال كثيرة ومنها الفضة والذهب، وأيضا عندما يرى الشخص  في المنام رؤية السّلسلة الذهب تجد في نفس أي فتاة أو امرأة الفرح والسرور لأنهن يعشقن التزيين بالذهب  والمشغولات والإكسسوارات الذهبية، ولكن عند رؤية الرجال السلسلة الذهب في منامهم فهذا يثير القلق والحيرة لديهم لأنه لا يعرف إذا كانت هذه الرؤيا محمودة تشير إلى الخير أم أنها تشير إلى شر.

طبيبة تكشف مفاجأة صادمة عن أزمة شيرين عبد الوهاب| تفاصيل

تصدرت الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤشرات البحث خلال الفترة الماضية، وذلك بعد تعرضها لبعض الأزمات و دخولها المستشفي.
علقت الدكتورة عطيات الصادق، استشاري العلاقات الإنسانية، على حالة الفنانة شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

راقب صحتك.. 8 علامات تنذر بالإصابة بسرطان البروستاتا

 البروستاتا عنصرًا حيويًا في الجهاز التناسلي البيولوجي الذكري، يتعلق الأمر بحجم وشكل الجوز - ولكن إذا تركت دون رادع ، يمكن أن تسبب هذه الغدة الصغيرة مشاكل كبيرة، وكل عام ، يتم تشخيص ما يقرب من 200000 أمريكي بسرطان البروستاتا ، مما يجعله أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي تصيب الأشخاص المصابين بالبروستاتا، ويشمل ذلك الرجال المتوافقين مع الجنس ، والنساء المتحولات جنسيًا ، والأشخاص ثنائيي الجنس والأشخاص غير الثنائيين الذين لديهم أعضاء جنسية ذكورية بيولوجيًا.

 

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