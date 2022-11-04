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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ أسيوط: تشديد الرقابة والتصدي لعمليات احتكار أو حجب السلع

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط مسئولي التموين وجهاز حماية المستهلك ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتشديد الرقابة والمتابعة وتكثيف الحملات التموينية لمواجهة أي عمليات احتكارية أو حجب السلع الأساسية المهمة والضرورية للمواطنين أو الامتناع عن بيعها بغرض رفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المستهلكين واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وضمن جهود المحافظة للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط أسعار السلع والمواد الغذائية داخل مراكز وقري المحافظة والقضاء على الاحتكار .. جاء ذلك خلال لقاءه مع محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين وعبدالله موسى رئس جهاز حماية المستهلك بأسيوط في حضور عدد من رؤساء المراكز والمدن منهم محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط ومحمد علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ومصطفى فتحي نائب رئيس مركز ومدينة القوصية والقائم بأعمال رئيس المركز.


وأكد محافظ أسيوط على ضرورة متابعة موقف السلع الغذائية والتموينية ومدى توافرها بالكميات المناسبة بالأسواق وأماكن التخزين والتوزيع وجميع حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة المنتجات وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الآدمي وتفعيل الدور الرقابي وتلقى أي شكاوى من المواطنين ميدانيًا لفحصها واتخاذ اللازم بشان إزالة أسبابها.

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وأشار اللواء عصام سعد إلى ضرورة متابعة غرفة العمليات المركزية بالديوان العام لكافة غرف العمليات على مستوى المراكز والإدارات التموينية لمتابعه استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير السلع وأسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها والإخطار بتقرير يومي عن الحالة التموينية بصفة دورية والعمل على إزالة أى سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع وأسعارها بالمحافظة.
 

وشدد المحافظ على عدم التهاون والتعامل بكل حسم وحزم مع أي مخالف يخفي سلعة بغرض المضاربة أو الاحتكار أو يبالغ في سعرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله مشيرًا بأنه لن يسمح بالمبالغة في الأسعار أو المضاربة أو الاحتكار داخل المحافظة.

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