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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

عبدالغفار يبحث مع الصحة العالمية نقل أحدث تكنولوجيا تصنيع اللقاحات إلى فاكسيرا

صدى البلد

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان اجتماعاً مع الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، والوفد المرافق لها، لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، وذلك أمس الخميس، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

 

وفي مستهل الاجتماع وجه الوزير الشكر لمنظمة الصحة العالمية، لحرصها الدائم على دعم جهود وزارة الصحة، للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية والوقائية للمواطنين.

 

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة تعزيز سبل التعاون بين الوزارة، ومنظمة الصحة العالمية، لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع وتخزين مختلف أنواع اللقاحات، بالشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» من خلال نقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، وتدريب الكوادر البشرية على هذه التكنولوجيا.

 

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تنظيم زيارة لوفد من خبراء منظمة الصحة العالمية لمصانع شركة «فاكسيرا» لتقييم مراحل وإجراءات إنتاج اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تمهيداً لمنحه ترخيص الاستخدام الطارئ من قبل منظمة الصحة العالمية.

 

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر، الشكر لوزير الصحة والسكان، على مجهوداته الدائمة للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، مشيدة باهتمام الدولة المصرية بملف صناعة اللقاحات، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لجهود مصر نحو التحول إلى مركز إقليمي لتصنيع اللقاحات.

 

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، والدكتور هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بوزارة الصحة.

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