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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد يحتفل بهدفه في أولمبياكوس بـ الدوري الأوروبي

صدى البلد

احتفل مصطفى محمد، نانت الفرنسي بهدفه فى شباك  أولمبياكوس اليوناني فى المبارة التى انتهت بهدفين دون رد لـ نانت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات.

 

ونشر مصطفى محمد صورتين له من المبارة، عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق بوضع ايموشن ثعبان. 

 

وقدم مصطفى محمد، مهاجم نادي نانت الفرنسي، والذي تألق مع الفريق خاصة خلال مباراته الأخيرة وقاده إلى حسم التأهل للأدوار الإقصائية بمسابقة الدوري الأوروبي، بالفوز على أولمبياكوس بهدفين دون رد.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول في الدقيقة 79، فيما صنع الهدف الثاني لزميله لودوفيك بلاس بلمسة رائعة في الدقيقة 90.

الفوز حسم تأهل نانت إلى الدور 32 الإضافي في الدوري الأوروبي، رافعا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، بفارق 7 نقاط عن فرايبورج المتصدر.

وجاء تأهل نانت بطريقة دراماتيكية، حيث استغل الفريق الفرنسي تعادل كاراباج مع فرايبورج بهدف دون رد لكل منها، وهو الأمر الذي منع كاراباج من التأهل (7 نقاط) في مقابل تأهل نانت.

 

 

مصطفي محمد اليونان أولمبياكوس اليوناني الدوري الأوروبي أولمبياكوس انستجرام

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