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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب المسجد الحرام: البعض يسعى للشهرة فلا يرى في الدنيا شيئا غيرها

خطيب المسجد الحرام
خطيب المسجد الحرام

قال الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس ، إمام وخطيب المسجد الحرام،  إنه ينبغي على المواطنين عدم البحث عن الشهرة من أجل سراب خادع.

يحسبه الظمآن ماء

وأوضح " السديس" خلال خطبة الجمعة اليوم من المسجد الحرام بمكة المكرمة،  أنه من المؤلم حقًا أن نرى البعض يسعى إلى الشهرة سعيًا حثيثًا، حتى أنه لا يرى في الدنيا شيئًا غيرها، مشيرًا إلى أنه ربما تخلى عن قيمه ومبادئه وأخلاقه وعقيدته من أجل سراب خادع يحسبه الظمآن ماءً.

ونبه إلى أن مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي اخترقوا أسرار البيوت وهمهم الشهرة مهما كلف الأمر، خاصة في هذا الزمان الذي عظمت فيه الفتنة، منوهًا بأننا في عصر الثورة التقنية المذهلة التي أسفرت عن وسائل الاتصال السريعة المتطورة، فخولت الإنسان أن يتواصل مع من شاء متى شاء كيف شاء في أي مكان من المعمورة في أي زمن في بث مباشر مفصل فينشرون على الناس طعامهم وشرابهم ومجالسهم ويتعرضون للخصوصيات ويخترقون أستار الأسر وأسرار البيوت”.

وأشار إلى أن هذه المسالك جنت على الأمة في العصر الحاضر عبر عقد المقارنات بين واقعهم الذين يعيشون فيه وما يرونه على شاشات المعلومات فكثرت المشكلات الأسرية وشاعت الضغائن والأحقاد والحسد والغيرة وغيرها من أمراض القلوب والنفوس.
 

إمام و خطيب المسجد الحرام خطيب المسجد الحرام السديس الدكتور عبدالرحمن السديس البحث عن الشهرة

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