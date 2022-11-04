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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعيد الفقي: البورصة المصرية ستكون بوابة الاستثمار الرابح المرحلة المقبلة

صدى البلد

قال سعيد الفقي خبير أسواق المال  إن البورصة المصرية ستكون بوابة الاستثمار الأولى المرحلة المقبلة بعد ارتفاع سعر الدولار حيث أن أسعار الدولار وأسعار الأسهم في الوقت الحالي جاذب للمستثمر الأجنبي والمحلي لتحقيق أرباح كبيرة.

 

وأضاف أن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية  أغلق عند مستوى 11262 نقطة نتيجة صعود غالبية الأسهم القيادية بقوة وعلى  رأسها : التجاري الدولي وفوري وطلعت مصطفي وحديد عز  وهيرمس لافتا إلى أن هذا الأسهم تمثل اكثر من 50% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيس لذلك صعودها أثر بشكل كبير على أداء المؤشر الرئيس وصل المؤشر الرئيس خلال جلسات الأسبوع قرب مستوى مقاومة عند 11400 إلى 11450 نقطة.

 

وأضاف أن اختراق مستوي 11400 - 11450 والثبات أعلاه يدفعنا الى مستوى  11750 نقطة خلال الفترة القادمة وهذا هو المتوقع  ولكن مع الارتفاعات القوية التي حدثت بعد القرارات الخاصة بتحريك سعر الصرف والصعود القوي والمتواصل كان من الطبيعي حدوث جني أرباح طفيف بالقرب من مستويات المقاومة.

 

ويتوقع الفقي مع بداية الأسبوع عودة تكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق وعودة استهداف مستوي 11450 ثم 11750 خلال الفترة القادمة حيث ان أسعار الأسهم المصرية فرصة للاقتناص في ظل أسعارها الحالية خاصة مع ارتفاع القوي الشرائي الذي كان للدولار وانخفاض القوي الشرائية للجنية والأجانب يدركون ذلك جيدا لذلك سوف تشهد الفترة القادمة ضخ سيولة أكثر وارتفاع في احجام التداولات وبالتالي ارتفاع في مستوي الأسعار وأتوقع أن تكون البورصة المصرية هي الهدف الأول للاستثمار خلال الفترة القادمة.

 

تابع : أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة لم يحظ نفس نسب صعود المؤشر ألرئيس حيث اغلق مع نهاية تداولات الأسبوع عند مستوى 2213  الآن لديه مستوي مقاومة عند 2280 ومستوي دعم عند 2200 متوقعا استهداف مستوي 2280 خلال الفترة القادمة وتفاعل اسهم المؤشر السبعيني مع الارتفاعات القوية للمؤشر الثلاثيني.

البورصة سعيد الفقي البورصة المصرية استثمار اقتصاد

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