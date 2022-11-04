عاجل
ضبط شخصين لقيامهما بالاستيلاء على نحو 20 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها خطبة الجمعة من الجامع الأزهر.. الدكتور إبراهيم الهدهد يشرح سورة الحجرات.. ويؤكد: القرآن الكريم وضع عقوبة مشددة لكل من يقترف ذنب الهمز واللمز مدرس من مركز الشهداء بالمنوفية: القرية أصبحت متكاملة بفضل حياة كريمة.. فيديو وزير الأوقاف في خطبة الجمعة: الأديان كلها تُجمع على ضرورة التصدي لكل ما يسبب الكوارث المناخية.. ندعو إلى تضافر الجهود الإنسانية الدولية لمواجهة التجاوزات البيئية حوار مع عقلاء الشيعة.. تقارب جاد ينبذ الفرقة.. طي لصفحة الماضي بتعزيز شأن المسلمين شيخ الأزهر يدعو لحوار لم الشمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب يكشف طبيعة إصابة ميلنر قبل مواجهة توتنهام

كلوب
كلوب

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طبيعه اصابة ميلنر لاعب الفريق الاول قبل مواجهة توتنهام بعد غد الاحد ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

وأضاف كلوب خلال تصريحاته : هندرسون جاهز لمباراة توتنهام معاناته كانت بسيطة ولن تؤثر على جاهزيته امام بالنسبة لميلنر فأصيب بارتجاج في المخ وخضع لبروتوكول العلاج ومن المتوقع ان يعود للتدريبات يوم الاثنين المقبل .

وأكمل : حينما تعرض لضربة في الرأس كان لا يعرف من هو. اخبرته انه بيليه واعده إلى الملعب مرة أخرى أمر مضحك،  لكننا قطعنا الكثير للوصول لعودته مرة أخرى. تحدثت اليه وهو على ما يرام حاليا .

وبسؤاله عن نونيز قال : نونيز لاعب مميز وخطورته تكمن في الامتار الاخيرة من الملعب ويشارك في كل شيء كما انه خيار جيد للتمرير انه يخطو خطوات كبيرة للأمام. 

وأوضح : توتنهام فريق مميز ومنظم دفاعيا بعيدا عن فارق النقاط سنعتبرها مباراة في دوري ابطال اوروبا ،  لعبنا بعدة انظمة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب المشكلات التي كنا بها ولم ندافع بالشكل المطلوب .

واختتم كلوب تصريحاته عن الاصابات قبل كأس العالم : نحن مذنبون لاننا سمحنا بحدوث ذلك في المقام الاول .

ميلنر لفربول توتنهام الدوري الإنجليزي هندرسون نونيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

اكتشف خداعه .. لماذا توقف الفنان أحمد العوضي عن التواصل مع صاحب واقعة الكشري؟

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

قرار حاسم من الأهلي بشأن محمد شريف وخطة كولر للفترة المقبلة

ترشيحاتنا

شيخ الأزهر يؤدي صلاة الجمعة مع ملك البحرين بجامع قصر الصخير.. صور

مدرب بايرن ميونخ يزف بشرى سارة للجماهير بشأن سرطان نوير

الأعلى للإعلام يستضيف وزيرة التعاون الدولي في جلسة حوارية حول مؤتمر المناخ

سليمة سواكري.. أول جزائرية تفوز بوسام الشمس المشرقة

شيخ الأزهر: نظرية التعارف الحضاري تستند إلى نصوص القرآن الكريم

حكم الاحتفال بعيد الحب.. يكثر البحث عنه مرتين في العام

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

ملابس غريبة.. سامو زين يروج لأحدث أغانيه حب حب ويتعرض لانتقادات لاذعة

فستان وضفيرة.. سالي عبد السلام تثير الجدل في حفل عيد ميلادها| شاهد

5 مواقف تثير الجدل حوله.. هكذا انقلب عامل النظافة على أحمد العوضي

فيديو

التورتة السبب .. خبيرة طاقة تفجر مفاجأة عن وفاة الشيف أسامة السيد

القصة الحقيقية لمسلسل Monster: the Jeffrey Dahmer story .. شيطان ميلووكي

عزاء فريد الديب وخطوبة مذيعة.. مواقف غريبة لصاحب واقعة الكشري

هل وباء الكوليرا منتشر في عدة محافظات مصرية ؟ مجلس الوزراء يرد "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ