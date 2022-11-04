كلوب يكشف طبيعة إصابة ميلنر قبل مواجهة توتنهام

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول طبيعه اصابة ميلنر لاعب الفريق الاول قبل مواجهة توتنهام بعد غد الاحد ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز .

وأضاف كلوب خلال تصريحاته : هندرسون جاهز لمباراة توتنهام معاناته كانت بسيطة ولن تؤثر على جاهزيته امام بالنسبة لميلنر فأصيب بارتجاج في المخ وخضع لبروتوكول العلاج ومن المتوقع ان يعود للتدريبات يوم الاثنين المقبل .

وأكمل : حينما تعرض لضربة في الرأس كان لا يعرف من هو. اخبرته انه بيليه واعده إلى الملعب مرة أخرى أمر مضحك، لكننا قطعنا الكثير للوصول لعودته مرة أخرى. تحدثت اليه وهو على ما يرام حاليا .

وبسؤاله عن نونيز قال : نونيز لاعب مميز وخطورته تكمن في الامتار الاخيرة من الملعب ويشارك في كل شيء كما انه خيار جيد للتمرير انه يخطو خطوات كبيرة للأمام.

وأوضح : توتنهام فريق مميز ومنظم دفاعيا بعيدا عن فارق النقاط سنعتبرها مباراة في دوري ابطال اوروبا ، لعبنا بعدة انظمة خلال الفترة الماضية وذلك بسبب المشكلات التي كنا بها ولم ندافع بالشكل المطلوب .

واختتم كلوب تصريحاته عن الاصابات قبل كأس العالم : نحن مذنبون لاننا سمحنا بحدوث ذلك في المقام الاول .