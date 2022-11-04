فريق شرس.. كلوب: مواجهة توتنهام في ملعبه دائما صعبة

استعان يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، بالنجم المصري محمد صلاح، في السخرية من هزيمة ثقيلة للفريق الإنجليزي.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، ردا على سؤال أحد الصحفيين "لقد قمت ببحث جيد، أتذكر بالفعل أننا خسرنا أمام توتنهام بأربعة أهداف في 2017".

واستدرك المدرب الألماني ضاحكا "لكن توتنهام لم يفز بشباك نظيفة، بل سجل محمد صلاح.. لقد سجل هدفا من أصل 400 سجلها أمام توتنهام".

وواصل المدير الفني لليفربول "أتذكر هذه المباراة جيدا، لأنني حبست نفسي يوما كاملا في مكتبي".

وشدد يورجن كلوب "مواجهة توتنهام في ملعبه تبقى دائما صعبة، إنها أشبه بمباريات دوري أبطال أوروبا".

وأتم تصريحاته في هذا الشأن "توتنهام فريق شرس ومميز للغاية في الهجمات المرتدة، ويجيد مؤخرا إحراز الأهداف خلال الدقائق الأخيرة".