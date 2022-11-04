كاردينال النمسا يشيد بحرية الاعتقاد في البحرين

أشاد الكاردينال كريستوف شونبرن رئيس أساقفة النمسا بحرية الاعتقاد في البحرين ودعم حكومتها التقارب بين الأديان.



وقال شونبرن - في تصريحات له اليوم الجمعة- أنه في العام الماضي تم افتتاح أكبر كنيسة كاثوليكية في العالم العربي وهي كاتدرائية سيدة العرب في البحرين.



وشدد الكاردينال على أن حرية الدين ليست مفهوماً أجنبياً في البحرين.



ويأتي ذلك بالتزامن مع مشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان وقيادات دينية عالمية رفيعة في مؤتمر حوار الأديان الذي تستضيفه المنامة حاليا.

