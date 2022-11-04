مجلس الاتحاد الروسي: موسكو لا تعتبر نفسها عدوا للغرب ولكنها لا تقبل الإملاءات

أكدت فالنتينا ماتفيينكو رئيسة مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، أن بلادها لا تعتبر نفسها عدوا للغرب، موضحة في الوقت نفسه أن موسكو لا تقبل الإملاءات وتعتبر بناء تعددية الأقطاب في العالم مهمة.



وقالت ماتفيينكو - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة - "لا تعتبر روسيا نفسها عدوا للغرب، ولكنها لا تقبل الإملاءات"، لافتة إلى أن بلادها لن تُصبح قوة مهيمنة جديدة، لأن هذا طريق مسدود.. مضيفة "أن روسيا تدافع عن الحق في التنمية الحرة، وهذا حقها وحق كل دول العالم"، مشددة على أن العالم لن يكون كما كان من قبل.



وتابعت ماتفيينكو قائلة "أن روسيا تؤمن بقوة الفطرة السليمة، حيث سيتعين على المراكز الجديدة لنظام عالمي متعدد الأقطاب والغرب أن يبدأوا حوارا متساويا حول مستقبلنا المشترك، وكلما أسرعنا كان ذلك أفضل"، موضحة أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي أكثر من مجرد عمل عسكري، وواصفة إياها بـ "المرحلة المهمة في النضال من أجل مستقبل لائق للبشرية جمعاء".

