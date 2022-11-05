دبابة بشرية.. تفاصيل تتويج حامد دياب بالمركز الأول لألعاب القوى البدنية بأمريكا

توج البطل المصري كابتن حامد خلاف والمشهور رياضيا بالدبابة البشرية بالمركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية بالولايات المتحدة الأمريكية 2022م محققا رقما رياضيا جديدا في مجال رفع الأوزان الثقيلة ورفرف رايات العلم المصري في محفل رياضي دولي وعالمي الأمر الذي أثلج قلوب أسرة وعائلة البطل المصري بمحافظة الغربية .



ففي قرية ميت حبيش بمركز طنطا بمحافظة الغربية مسقط رأس البطل المصري سادت حالة من أجواء الفرحة والسعاده البالغه علي وجوه والد البطل واشقائه حينما شاهدوا لحظات تتويجه بالمركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى البدنية وسط إطلاق الدعوات بالتوفيق والزغاريد من جانب سيدات العائلة وجيرانه بتتويج ابنهم البار ورفع رايات واعلم مصر دوليا .



من جانبه أكد البطل حامد خلاف في تصريحات صحفية هاتفيا من امريكا بقوله" الحمد لله حصلت علي المركز الأولي في بطولة العالم في اوزان مختلفة وبشكر والدي وزوجته واهلي وكل زملائي وأعضاء البعثة المصرية اللي دعموني بإخلاص من أجل رفع اسم وطني وبفتخر برسالتي في المجال الرياضي والشكر لأعضاء الاتحاد المصري" .

واستشهد البطل الرياضي بدعم رئيس الاتحاد اللواء محمود بركات ورئيسة البعثة المصرية لمؤازرتهم ودعمهم من أجل التدريب ليلا ونهارا من أجل التأهيل بدنيا للحصول علي مركز متقدم عالميا .

كما اختتم بقوله "شكرا لاخويا حسام للوقوفه بجانبي خلال مراحل التدريب وتنفيذ البرامج بأكمله وجه للتأهيل بدنيا وذهنيا للتغلب علي كافة إصابتي والحمد لله ربنا كرمني بالميدالية الذهبية والبرونزية في اوزان متنوعه خلال مشاركة في بطولة العالم 2022م وشكرا لكل أهل بلدي وربنا كرمني بدعوات كل المحبين " .



كما اختتم الحاج محمد خلاف والد البطل الرياضي حديثه بقوله "ربنا يبارك فيك يا بني ويكتبلك كل الخير عاجله واجله واستمر وارفع راية مصر في كل مكان في العالم باذن الله تعالى وهننتظرك لما ترجع مصر عشان نحتفل معاك يا غالي " .

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