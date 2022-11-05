عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دبابة بشرية.. تفاصيل تتويج حامد دياب بالمركز الأول لألعاب القوى البدنية بأمريكا

كابتن حامد خلاف بطل
كابتن حامد خلاف بطل مصري جديد

توج البطل المصري كابتن حامد خلاف والمشهور رياضيا بالدبابة البشرية بالمركز الأول في بطولة العالم للقوى البدنية بالولايات المتحدة الأمريكية 2022م محققا رقما رياضيا جديدا في مجال رفع الأوزان الثقيلة ورفرف رايات العلم المصري في محفل رياضي دولي وعالمي الأمر الذي أثلج قلوب أسرة وعائلة البطل المصري بمحافظة الغربية .

ضبط 43 مركبة مخالفة في حملة أمنية مكبرة بشوارع الغربية لردع مخالفين


ففي قرية ميت حبيش بمركز طنطا بمحافظة الغربية مسقط رأس البطل المصري سادت حالة من أجواء الفرحة والسعاده البالغه علي وجوه والد البطل واشقائه حينما شاهدوا لحظات تتويجه بالمركز الأول في بطولة العالم لألعاب القوى البدنية وسط إطلاق الدعوات بالتوفيق والزغاريد من جانب سيدات العائلة وجيرانه بتتويج ابنهم البار ورفع رايات واعلم مصر دوليا .

محافظ الغربية يكرم سائق قطار طنطا ومساعده لتفانيهما في عملهما


من جانبه أكد البطل حامد خلاف في تصريحات صحفية هاتفيا من امريكا بقوله" الحمد لله حصلت علي المركز الأولي في بطولة العالم في اوزان مختلفة وبشكر والدي وزوجته واهلي وكل زملائي وأعضاء البعثة المصرية اللي دعموني بإخلاص من أجل رفع اسم وطني وبفتخر برسالتي في المجال الرياضي والشكر لأعضاء الاتحاد المصري" .

واستشهد البطل الرياضي بدعم رئيس الاتحاد اللواء محمود بركات ورئيسة البعثة المصرية لمؤازرتهم ودعمهم من أجل التدريب ليلا ونهارا من أجل التأهيل بدنيا للحصول علي مركز متقدم عالميا .

txt

مخزون بنك الدم | محافظ الغربية يكرم رئيسيّ حييّ أول وثانٍ طنطا ..صور

كما اختتم بقوله "شكرا لاخويا حسام للوقوفه بجانبي خلال مراحل التدريب وتنفيذ البرامج بأكمله وجه للتأهيل بدنيا وذهنيا للتغلب علي كافة إصابتي والحمد لله ربنا كرمني بالميدالية الذهبية والبرونزية في اوزان متنوعه خلال مشاركة في بطولة العالم 2022م وشكرا لكل أهل بلدي وربنا كرمني بدعوات كل المحبين " .

انطلاق أربع قوافل خدمية متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين بإحدى قرى الغربية


كما اختتم الحاج محمد خلاف  والد البطل الرياضي حديثه بقوله "ربنا يبارك فيك يا بني ويكتبلك كل الخير عاجله واجله واستمر وارفع راية مصر في كل مكان في العالم باذن الله تعالى وهننتظرك لما ترجع مصر عشان نحتفل معاك يا غالي " .

FB_IMG_1667556131007
FB_IMG_1667556131007
FB_IMG_1667556129047
FB_IMG_1667556129047
FB_IMG_1667556126969
FB_IMG_1667556126969
FB_IMG_1667556124968
FB_IMG_1667556124968
FB_IMG_1667556122710
FB_IMG_1667556122710
بطل الغربية الولايات المتحدة الولايات المتحدة الامريكية كابتن محمد خلاف بطل مصر الدبابة ألعاب القوى البدنية بطولة العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار يتراجع بقوة لأول مرة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

زيادة 26 جنيها ..سعر الذهب فى مصر اليوم 5-11-2022

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

كنت شريكا فى التنفيذ.. فتحي سند يكشف أسباب استقالته من قناة الزمالك

موضوعات متعلقة

ضبط 229 مخالفة مرورية في الغربية

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تطلق 4 صواريخ باليستية جديدة تجاه جارتها الجنوبية

الغرف التجارية: منافذ لتوفير السلع الأساسية في المحافظات بأسعار مخفضة

الحكومة تتعامل مع 20 ألف شكوى في مجال الإسكان خلال شهر 

محافظ قنا يكرم اثنين من العاملين بالقوى العاملة لجهودهم في توفير فرص عمل للشباب

سفارة مصر في الرياض.. تعرف على كيفية استخرج أو تجديد إذن العمل

مرتضى منصور يعلن تفاصيل برنامجه الجديد على قناة الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شفاف ولا بطانة.. فستان إلهام شاهين يثير الجدل|شاهد

فرح محصلش وكل المدعوين باللون الأبيض.. بوسي تثير الجدل في "كتب الكتاب"

بعد اعتناقها الإسلام.. صور لـ مارلين الحيمر عارضة الأزياء الفرنسية

بالتايجر ومكياج هادئ.. شاهيناز في أحدث إطلالاتها|شاهد

فيديو

بالأسماء.. المطرودون من جنة كولر في الأهلي خلال يناير| فيديوجراف

كواليس تصوير مشهد وفاة ماما نونا بمسلسل يتربى فى عزو.. فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ