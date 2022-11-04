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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بري يدعو اللجان المشتركة لعقد جلسة لدراسة مشروعات قوانين منها الكابيتال كونترول.. الإثنين

صدى البلد

 دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري عددا من اللجان النيابية لعقد جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين المقبل لدراسة مشاريع واقتراحات بـ 8 قوانين تتعلق بأمور اقتصادية وحرفية بالبلاد.

 


ووجه بري الدعوة للجان المالية والموازنة والإدارة والعدل والشؤون الخارجية والمغتربين والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والبيئة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والصحة العامة والعمل والشئون الاجتماعية والزراعة والسياحة والتربية والتعليم العالي والثقافة.


وتضمنت مشاريع القوانين المطروحة مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، والمعروف باسم قانون "الكابيتال كونترول" والذي يعد أحد أهم المطالب الضرورية اللازمة لإتمام الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، حيث كان من المفترض إقرار القانون منذ عدة شهور إلا أن الخلافات بين مجلس النواب والحكومة حول الخطة الكاملة للإصلاح والتعافي حالت دون إقرار القانون.


كما يناقش الاجتماع مرسوم قانون متعلق بـ"حفظ الطاقة "، بالإضافة إلى اقتراح قانون متعلق بالصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.
 

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