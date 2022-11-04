أخبار التعليم| صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويثير الرعب في دول عربية.. وطالب من ذوي الاحتياجات يرفض امتحان الدمج ويتحدى: عايز النسخة الصعبة.. ورضا حجازي رئيسا للجنة ماجستير

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويثير الرعب في دول عربية.. تفاصيل

يحبس عدد كبير من العالم أنفاسه في الوقت الحالي في انتظار معرفة أين سيسقط حطام الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة على الأرض، وسط مخاوف ورعب كبير يصيب العديد من أن يسقط حطام الصاروخ الصيني علي منطقة مليئة بالسكان، ولا يزال الخبراء غير قادرين على التنبؤ بالمكان الذي سيسقط فيه حطام الصاروخ الصيني.

رئيس البحوث الفلكية: وارد أن يسقط الصاروخ الصيني في مصر

قال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك متابعة دقيقة لأخبار الصاروخ الصيني، والمعهد لديه محطة لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائية، وأن المعهد يعمل في الوقت الحالي على تحديد مكان هبوط الصاروخ وفقا للمعلومات المتوفرة والممسوحة للوصول إليها، وأن الصاروخ الصيني قد أقلع الصاروخ الى المدار في 31 أكتوبر 2022، وقد رست الوحدة بنجاح كما هو مخطط لها بعد 13 ساعة تقريبا مع الوحدة الأساسية والتي كانت تدور بالفعل في المدار، ولكن إثناء رحلتة العودة تم فقد السيطرة عليه.

وزير التربية والتعليم رئيسا للجنة مناقشة رسالة ماجستير بنوعية الزقازيق

استقبل الدكتور عاطف حسين رئيس جامعة الزقازيق الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم الفني، بحضور الدكتور خالد الدرندلى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ولفيف من العمداء ووكلاء الكليات، ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية وعدد من قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، أمس الخميس وذلك على هامش مناقشة رسالة ماجستير تحت عنوان "تصميم برنامج تدريبي قائم على نمطى التعلم المعكوس ( المباشر / المزدوج) وفاعليته فى تنمية مهارات تصميم مواقع الويب التعليمية لدى معلمى المرحلة الثانوية»، والمقدمة من الطالبة علا عبد السلام عيداروس موجه التطوير التكنولوجى بإدارة فاقوس التعليمية.

إنتهاء الخطر| الصاروخ الصيني يسقط في المحيط الهادي بدون أي إصابات

عاش جميع سكان الكرة الأرضية خلال الفترة الماضية فى حالة من الذعر والخوف بسبب الصاروخ الصيني، وذلك بعد انتشار أنباء تفيد بوجود صاروخ صيني قد تم فقدان السيطرة عليه ويطوف ويسبح فى الفضاء فى إنتظار سقوطة بمكان مجهول كما كانت تشير بعض الحاسبات إلي إمكانية سقوط الصاروخ على مصر أو أحد دول عربية أخرى.

طالب من ذوي الاحتياجات الخاصة يرفض امتحان الدمج ويتحدى: عايز النسخة الصعبة

نشرت مدرسة النيل الرسمية للغات قصة طالب دمج "من ذوي الاحتياجات الخاصة " يدعى مازن محمد ويدرس بالصف الخامس الابتدائي قرر أن يدخل تحديا مع معلمته أثناء امتحانات شهر أكتوبر.

اليوم.. الاجتماع الأول لأمناء الروابط العلمية لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية

استضاف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الاجتماع الأول لأمناء الروابط العلمية التابعة لاتحاد مجالس البحث العلمي العربية، وذلك برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وذلك بحضور الدكتور عبدالمجيد بن عمارة الأمين العام للاتحاد، والدكتور جاد القاضي رئيس المعهد وأمين الرابطة العربية للفلك وعلوم الفضاء، والدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث الفلزات وأمين عام رابطة علوم المواد والنانوتكنولوجي، ود.حاتم عودة الأمين العام المساعد السابق للاتحاد.

الاستعانة بالموجهين لسد عجز المعلمين في مدارس محافظة الشرقية

أصدرت مديرية التربية والتعليم بالشرقية قرارا عاجلا لسد عجز معلمي الرياضيات والعلوم اللغة الإنجليزية في مدارس بعض الإدارات التعليمية بالمحافظة خلال العام الدراسي 2022 / 2023.

بعد كثرة الشكاوى.. التعليم تتخذ الإجراءات القانونية ضد المدرسين المتغيبين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنها لن تتهاون مع أي من معلمي شهادتي الثانوية العامة والإعدادية الذين يتغيبون عن الحضور في مدارسهم ويقصرون في أداء عملهم على أكمل وجه.