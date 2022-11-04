عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وفاة الكاتب وديع فلسطين بعد صراع مع المرض

وديع فلسطين
وديع فلسطين

توفي منذ قليل الكاتب وديع فلسطين، بعد صراع مع المرض، أحد أهم مترجمي جيله، صاحب العديد من المؤلفات والترجمات الأدبية، التي أثرى بها الأدب المصري والعربي.

وكان قد تعرض الكاتب وديع فلسطين لمحاولة اعتداء بعد هجوم بعض الملثمين على منزله،  وربطوه إلى السرير بعد أن أشبعوه لطماً وضرباً ثم عبثوا بمحتويات المنزل،  وسرقوا مذكراته التي كان يكتبها عن لقائه مع الشيخ حسن البنا، حسبما قال الكاتب الكبير لويس جريس.

ووديع فلسطين، من مواليد عام 1923 بمركز أخميم بمحافظة سوهاج، وتخرج من قسم الصحافة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام ١٩٤٢، وعمل بالصحافة السياسية والإقتصادية والأدبية، وكانت بدايته فى جريدتى " المقتطف" و "المقطم" بين عامى ١٩٤٥ و ١٩٥٢.


ألف وديع فلسطين وترجم ما قد يجاوز عدده أربعين كتابا في الأدب والإقتصاد والسياسة وعلوم الصحافة التي قام بتدريسها في الجامعة الأمريكية بالقاهرة على مدى عشر سنوات بين عامي 1948 و1957. ولعل أهم كتبه الأدبية الكتاب الصادر عام 2003 والمعنون "وديع فلسطين يتحدث عن أعلام عصره"، وهو في جزئين، يسجل فيهما علاقاته بنحو مئة من الأعلام في مصر والبلاد العربية والمهاجر وديارات المستشرقين. وقد ذُكر بأنه أول من تنبأ بأن نجيب محفوظ سوف يصبح ذا شهرة عالمية، وبالفعل فقد حاز على جائزة نوبل للأدب عام 1988.

شارك في إخراج عدد من الموسوعات منها الموسوعة العربية الميسرة، و"موسوعة الإقباط" باللغة الإنجليزية الصادرة في ثمان أجزاء عن جامعة يوتاه في الولايات المتحدة الأمريكية، و"موسوعة أعلام مصر والعالم"، و"موسوعة من تراث القبط".

الكاتب وديع فلسطين مؤلفات وديع فلسطين الاعتداء على وديع فلسطين أزمات وديع فلسطين كتب وديع فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 789 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

كولر يطالب برحيل 5 لاعبين من الأهلي ولجنة التخطيط ترفض

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

عقب التعادل أمام انبي .. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري والقنوات الناقلة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 4-11-2022 .. فيديو

غرق الإسكندرية أصبح واقعا.. ثلث المدينة تحت الماء بحلول 2050| تفاصيل كاملة

مايكل إيسيان يختار اللعب للزمالك .. وتعليق مثير من ميدو

أخبار الرياضة .. مرتضى منصور يكشف سر منعه من السفر للإمارات .. كولر يطالب بالاستغناء عن 5 لاعبين في الأهلي

ترشيحاتنا

خناقة في برنامج رياضي بقناة كويتية وبيان عاجل من وزارة الإعلام

وفاة الكاتب وديع فلسطين بعد صراع مع المرض

عد إلى إفريقيا.. إيقاف نائب فرنسي عن العمل بسبب كلمة عنصرية

أخبار التعليم| صاروخ صيني يخرج عن السيطرة ويثير الرعب في دول عربية.. وطالب من ذوي الاحتياجات يرفض امتحان الدمج ويتحدى: عايز النسخة الصعبة.. ورضا حجازي رئيسا للجنة ماجستير

الحكومة : طرح فنادق مملوكة للدولة لـ شركة إيجوث على مستثمري القطاع الخاص 

مرتضى منصور يفاجئ فيريرا بقرار حاسم بعد خسارة السوبر والتعادل مع انبى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مي عمر في الرياض يثير الجدل| سعره خرافي

بعد تحذير السعودية.. أعراض صادمة عن مرض منتشر يؤدي للوفاة

ملابس غريبة.. سامو زين يروج لأحدث أغانيه حب حب ويتعرض لانتقادات لاذعة

فستان وضفيرة.. سالي عبد السلام تثير الجدل في حفل عيد ميلادها| شاهد

فيديو

اقتربت ساعة الصفر.. هل يسقط الصاروخ الصيني على مصر / فيديو جراف

في أقرب وقت ستوضح الأمور للجميع.. تطورات بعد خروج شيرين من المستشفى

الدولار يقترب من 25 جنيها وتفاصيل سعر الذهب اليوم.. فيديو

التورتة السبب .. خبيرة طاقة تفجر مفاجأة عن وفاة الشيف أسامة السيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ