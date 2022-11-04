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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعثة منتخب القوس والسهم تصل جنوب أفريقيا للمشاركة في البطولة

صدى البلد

وصلت بعثة المنتخب المصري للقوس والسهم إلى جنوب أفريقيا استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية الثانية عشرة المقرر انطلاقها بداية من غد السبت 5 نوفمبر وتستمر حتى العاشر من الشهر الجاري.

وكان في استقبال بعثة المنتخب مسؤولي السفارة المصرية في جنوب أفريقيا وعلى رأسهم أحمد الفضلي سفير مصر في جنوب أفريقيا.

ويترأس بعثة المنتخب اللواء وليد ميلجي عضو مجلس الإدارة، وتضم البعثة كل من، الدكتور ماجد محيي المدير الفني للمنتخب، بالإضافة إلى اللاعبين، أحمد فخري وعلي حسن ويوسف طلبة وبهاء عمرو وأحمد حجاب.

ويرافق بعثة المنتخب أحمد سامح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للقوس والسهم لتمثيل مصر في كونجرس الاتحاد الأفريقي للعبة.

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