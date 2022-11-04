جمعية "التقدم" تبدأ تدريب معلمي مدارس التعليم الدامج بأسوان

انطلقت فعاليات التعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد (التقدم) برئاسة مها هلالي، من منطلق حرصها الدائم على تحقيق كافة سبل الدعم لأبنائنا ذوي الإعاقة الذهنية والتوحد فى التعليم وما تسعى إليه الجمعية من نجاح فى خدمة الطلاب ذوي الإعاقة والتوحد على مدار أكثر من اربعة وعشرين عاماً.

وكانت أولى فعاليات هذا التعاون هو تدريب معلمي المدارس الدامجة بمحافظة أسوان، وذلك ضمن أنشطة مشروع "دعم التعليم الدامج باستخدام التكنولوجيا"، حيث قدمت الدكتورة رانيا الشامي تعريفا بمبادئ وأهداف المشروع للمتدربين والهدف العام فى الوصول إلى تقديم كافة الأساليب والمناهج الأكاديمية التى تساعد أبناءنا من ذوي الإعاقة والتوحد فى التقدم فى رحلتهم التعليمية الأولى من المرحلة الابتدائية.

وقدم التدريب نخبة من أساتذة الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد، حيث تناول التدريب موضوعات التعريف بأنواع الإعاقات الذهنية والتوحد والخصائص النفسية والاجتماعية والسلوكية ومستويات الدعم والمساندة لكل إعاقة، وقدمته سمر كساب "منسق الفصول الوسطى بالجمعية".

كما تناول التدريب موضوعات تعريف اللغة وخصائصها وسمات اللغة والتواصل مع الطلاب وطرق التواصل البديل وطرق التعلم للأطفال ما قبل المرحلة الأكاديمية، والذي قدمته إلهام حلمي "رئيس قسم اللغة والتواصل بالجمعية".

وتوجت موضوعات التدريب بتناول الدكتور محمد الحناوي "المدير التنفيذي للجمعية واستشاري فني المشروع" ، لموضوعات طرق وأساليب التدريس الحديثة المستخدمة مع الطلاب ذوي الإعاقة، وطرق تعليم المهارات الأكاديمية للطلاب وبرامج وأساليب رعاية الطلاب، كما تناول تفصيلياً وسائل التفاعل فى البيئة الصفية والممارسات السلوكية من خلال لعب الأدوار وطرق تنمية المهارات الإجتماعية، إلى جانب عقد جلسات مناقشة مع المعلمين وإيضاح السلوكيات السليمة لحل مواقف سلوكية وأكاديمية تواجه المعلم داخل الفصل مع الأطفال ذوي الإعاقة والتوحد.

وأشاد المتدربون بمحتويات وأهداف التدريب وتطلعهم لتكرار هذه الدورات التدريبية لدعم المعلمين بمراحل التعليم المختلفة والتى يستطيع من خلالها افادة ودعم الطلاب ذوي الإعاقة والتوحد. وقد حضر التدريب 50 معلما من ادارات محافظة أسوان التعليمية وهي: ادارة أسوان - إدارة دراو - إدارة كوم امبو - إدارة نصر النوبة - إدارة ادفو.

وشرف التدريب بحضور عبد الكريم لطفي "مدير مديرية أسوان التعليمية"، وأحمد عبد العليم "مدير ادارة التربية الخاصة بأسوان"، ومعتز منير "مدير إدارة المشاركة المجتمعية"، وحسين ابراهيم "مدير ادارة التدريب" ، وأشرف عبد القادر "رئيس قسم المشاركة المجتمعية" ، وأشرف مكي "رئيس قسم إدارة التربية الخاصة".