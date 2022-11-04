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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سامي يصحح أخطاء لاعبي سيراميكا كليوباترا خلال توقف الدوري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويعكف احمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا علي تصحيح أخطاء اللاعبين خلال فترة التوقف بالشهر الحالي استعدادا لعودة قوية من جديد لإستئناف بطولة الدوري .

وطالب أحمد سامي لاعبيه بضرورة الاستمرار في حصد النقاط لوضع الفريق في المكانة التي تليق بمجلس الإدارة.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لمواجهة فريق المقاولون العرب يوم الجمه الموافق 2 ديسمبر ، في تمام الساعة الثالثة الا ربع مساء.

مهاجم سيراميكا كليوباترا ينضم لمنتخب مصر

تلقى نادي سيراميكا كليوباترا، استدعاء للاعب أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق، للانضمام لمعسكر منتخب مصر في شهر نوفمبر الجاري.

ونال أحمد ياسر ريان اعجاب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الذي قرر ضمه لمعسكر الفراعنة استعداداً لخوض مباراة ودية ضد بلجيكا يوم ١٨ نوفمبر الجاري بالكويت.

ويعد أحمد ياسر ريان أحد الركائز الأساسية في هجوم فريق سيراميكا كليوباترا، وشارك مع الفريق في المباريات الثلاثة الماضية من الدوري أمام المصري والزمالك والبنك الأهلي، وسجل هدفاً واحداً ضد المصري.

وكان أحمد ياسر ريان ضمن كتيبة المنتخب الأولمبي التي شاركت في أولمبياد طوكيو الأخيرة، حيث ودع المنتخب الدورة الأولمبية بعد الخسارة من البرازيل ١/٠ في الدور ربع النهائي.

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