لعنة سوبر الأهلي .. زمالك فيريرا يعاني الإصابات وفقدان السيطرة ونزيف النقاط

تعادل فريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم فريق الزمالك في نهاية الشوط الاول عن طريق احمد سيد زيزو من ضربة جزاء فيما تعادل كالوشا للفريق البترولي في الشوط الثاني.

بهذه النتيجة يرفع فريق الزمالك رصيده إلى 7 نقاط يحتل المركز الثالث في حين ارتفع رصيد الفريق البترولي إلى نقطتين يحتل بها المركز الرابع عشر.

لعنة سوبر الأهلي حلت علي زمالك فيريرا المدير الفني للفارس الأبيض حيث يعاني الفريق الإصابات وفقدان السيطرة ونزيف النقاط بعد خسارة السوبر المصري بهدفين دون رد.

الإصابات

تلقي فريق الزمالك ضربة قاصمة بعد الإصابات التي ضربت صفوف الفريق الأبيض عقب خسارة السوبر المصري أمام النادي الأهلي.

الثنائي أحمد فتوح تعرض للإصابة لدى مشاركته فى مباراة السوبر المصري فيما تم استبعاد البنيني سامسون أكينولا من لقاء السوبر المصري ومباراة إنبي بعد إصابته بكدمة.

بينما تعرض محمد عبد الغني ومحمود عبدالرازق شيكابالا لإصابة قوية خلال مشاركتهم فى مباراة إنبي التي تعادل خلالها فريق الزمالك بهدف لكل منهما.

وجاء التشخيص المبدئي لإصابة شيكابالا عبارة كدمة قوية في مفصل الكتف وشدد على أن حالة اللاعب مطمئنة.

فيما تعرض محمد عبد الغني لإصابة عبارة عن كدمة في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الطبي استبداله حتى لا تتفاقم الإصابة.

فقدان السيطرة

أفتقد خط وسط الزمالك التوازن بعد خسارة سوبر الأهلي وتم استبعاد امام عاشور مايسترو متوسط الميدان عقابا له على ظهوره بنيولوك في شعره بعيدا عن أية أسباب فنية ما تسبب فى حالة من التوهان خاصة بعد الدفع باللاعب المغربي زكريا الوردي وسحب محمد أشرف روقا فى مباراة إنبي.

وشهدت مباراة الزمالك وإنبي تقمص محمد أشرف روقا لاعب خط الوسط عقب تغييره بالوقوف خارج الخطوط ومنح تعليمات فنية لزملائه داخل الملعب فى وجود فيريرا فى دلالة واضحة على فقدان المدرب البرتغالي السيطرة على دكة البدلاء.

نزيف النقاط

دخل فريق الكرة الأول بنادى الزمالك فى بداية مشوار نزيف النقاط بعد لعنة السوبر المصري وتعادل مع نظيره فريق إنبي بهدف لكل منهما فى الدورى الممتاز.

البرتغالى جوسفالدو فيريرا للمباراة الثانية على التوالي بعد خسارة السوبر المصري يقوم بتغيير شكل وهوية فريق الزمالك بتغييراته غير المنطقية في لقاء إنبي .

بدأت كوارث فيريرا التكتيكية فى مباراة إنبي بحسب المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري بين شوطى المباراة والدفع باللاعب يوسف أوباما كمهاجم وهمي .

قيام فيريرا مدرب الزمالك بنقل عمر جابر الي الجبهة اليمني رفقة مصطفي شلبي في الشوط الثاني ما جعل الثنائي خارج الخدمة .

إصرار فيريرا مدرب الزمالك فى مباراة انبي على إشراك أحمد سيد زيزو وسيد عبدالله نيمار ناحية الجبهة اليسري ساهم فى افقاد الفارس الأبيض خطورته تماما.

شهدت مباراة انبي عجز المدرب البرتغالى جوسفالدو فيريرا في وصول لاعبو الزمالك لمرمى الخصم خاصة فى الشوط الثاني .

افتقد فريق الزمالك الي الكثافة الهجومية على مدار مجريات الشوط الثاني في ظل غياب المهاجم الصريح بعد سحب سيف الدين الجزيرى وعدم إجادة عناصر الزمالك لالعاب الهواء بالرأس باستثناء حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأبيض.