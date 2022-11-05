عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بالقانون.. تحصيل 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بوزارة الصحة لصالح القطاع الطبي

وزارة الصحة
وزارة الصحة

حدد قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية  رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، عدد من الموارد التي يتكون منها الصندوق، ومن بينها حصيلة رسوم على مستحضرات التجميل والمبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية، وموارد أخرى جاءت كالتالي:

1-    المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة في التدخلات الطبية التي يغطيها الصندوق.

2-    2% (اثنان بالمائة) من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة.

3-    3% (ثلاثة بالمائة) من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة للاستخدام في غير الأغراض الزراعية.

4-    1% (واحد بالمائة) من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان.

5-    المبالغ المالية التي يقدمها البنك المركزي المصري والبنوك واتحاد البنوك للصندوق.

6-    الهبات والتبرعات والمنح التي تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة.

7-    عوائد استثمار أموال الصندوق.

8-    المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل في الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام القانون رقم 51 لسنة 1981تنظيم المنشآت الطبية.

9-    الموارد الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الصندوق في نطاق أغراض الصندوق، ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق استثمار حصيلة أمواله بعد موافقة مجلس الأمناء.

قانون مواجهة الطوارئ الطبية قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الطوارئ الطبية الصحة وزارة الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كولر يفجر مفاجأة عاجلة بشأن كهربا فى الأهلي.. فيديو

الذهب يصعد لمستويات قياسية بعد ارتفاع الدولار.. وهذا سعر عيار 21 الآن

سامع صوتي يا عمرو.. أول حديث لـ شيرين بعد خروجها من المستشفى

كولر يرفض الحديث .. صدمة بشأن غرامة كهربا.. فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

نجم بيراميدز يتصدر .. قائمة هدافي النادي الأهلي في السوبر المصري

هتعيش مع مين؟ حقيقة تورّم عين ابنة شيرين بعد ظهورها المفاجئ برفقة والدها

موضوعات متعلقة

آخر موعد لطلب توثيق الوحدات السكنية بـ المجتمعات العمرانية بعد موافقة البرلمان

بالقانون .. حالات الاستثناء من طلاء الواجهات كشرط للتصالح في مخالفات البناء

مهم للمطلقات .. شروط الجمع بين معاشين | وحالات الوقف

العدل يطالب بسرعة دراسة تعديلات التشريعات التي تمس حياة المواطنين

برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون للتكيف مع التغير المناخي وتخفيف آثاره.. تفاصيل

"مستقبل وطن" ينظم فعاليات بعدد من المحافظات.. أبرزها مبادرة "صنع في مصر"

تخفيض رسوم التصالح 25% والتقسيط على 5 سنوات.. قانون جديد لمخالفات البناء

تنفيذا للأحكام القضائية.. تسليم المقر الرئيسي لحزب الأحرار الاشتراكيين

ترشيحاتنا

متى تنتهي أقدار الله لك ؟.. علي جمعة: في هذه الساعة

بايدن : تعافي الوظائف في الولايات المتحدة ما زال قويا

الغردقة تستقبل أولى رحلات بولندا بعد انقطاع بسبب جائحة كورونا

الولايات المتحدة واليابان تشددان على الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان

أبرز علامات السخط على حكم الله.. علي جمعة يحذر من فعل شائع

هبوط حاد في سعر الدولار عالميا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. مجهول يدمر سيارة ويترك رسالة صادمة لصاحبها الأمريكي

رعب.. شاب هندي يعثر على أفعى سامة تحت "البطانية"|فيديو

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

بعد منع "المطرب النقاش"..مهن الفنانين قبل الشهرة.. شكوكو نجار والشريف صبي جزار

فيديو

علاء مرسي عن فيديوهاته مع دومنيك : دمنا تقيل ووحشة..وأقدمها لركوب الموجة

في ذكرى ميلاد معالى زايد.. أحبت مخرجا شهيرا وعلاقتهما انتهت فى المحاكم

وصلة رقص بين لوسي وإيمي سلطان على أنغام "ايه اليوم الحلو ده"

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ