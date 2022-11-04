بعد إقصاء نابولي.. 28 مباراة لـ باريس سان جيرمان بدون خسارة

نجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الفوز على نظيره يوفنتوس، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

تقدم مبابي بهدف لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي في الدقيقة 13، ثم تعادل بونوتشي في الدقيقة 39، قبل أن يسجل نونو مينديز الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ويحتل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي المركز الأول بالمجموعة الثامنة في دوري أبطال أوروبا برصيد 14 نقطة، وضمن التأهل لدور ثمن النهائي، فيما يتواجد يوفنتوس الإيطالي في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط.

28 مباراة بدون خسارة

يعتبر فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الوحيد خلال الموسم الحالي الذي لم يخسر أي مباراة في أي بطولة محلية أو قارية.

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لديه سجل من 28 مباراة متتالية فى الدوري المحلي أو المسابقة القارية دون خسارة ممتدة منذ أواخر الموسم الماضي.

فريق ليفربول ساهم بفوزه على نظيره فريق نابولي في دوري أبطال أوروبا فى إلحاق الخسارة الوحيدة للفريق الإيطالي وضمه إلى قائمة الفرق الخاسرة على أن يظل فريق باريس سان جيرمان الوحيد من دون خسارة.

مبابي يدعم الجناح الشاب

كشف مراسل صحيفة "لو باريزيان" عبر إذاعة "فرانس بلو"، أن مبابي أبدى رغبة قوية للجهاز الفني في تشكيل شراكة هجومية مع الجناح الشاب، هوجو إيكيتيكي.

وأضاف أن "إيكيتيكي يحظى بدعم كبير داخل غرفة خلع الملابس، كما يثق المهاجم الشاب في قدرته على ترك بصمة مع الفريق الباريسي".

ويعاني إيكيتيكي، 20 عاما، من قلة مشاركاته منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري من ريمس على سبيل الإعارة مع نية الشراء؛ حيث ظهر في 9 مباريات فقط بإجمالي 149 دقيقة.

وأكد كريستوف جالتيه مدرب سان جيرمان، أن اللاعب الشاب محبط من قلة مشاركاته، لكنه يثق أنه سيكون مفيدا لمستقبل الفريق.

إصابة عضلية

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز، تعرض لإصابة في عضلة الساق خلال مباراة باريس ضد يوفنتوس بدوري أبطال أوروبا، ستبعده لفترة عن الملاعب.

وأشارت إلى أن رويز سيغيب عن آخر مباراتين لفريقه الفرنسي قبل كأس العالم ضد لوريان وأوكسير، يومي 6 و 13 نوفمبر الجاري.

وتابعت الصحيفة "لم يتم استدعاء رويز لقائمة إسبانيا منذ يورو 2020، فهل بعد هذه الإصابة سيكون متواجدًا في قائمة إسبانيا لكأس العالم؟".

ولفتت إلى أن موقف نجم وسط سان جيرمان، سيتحدد في الأيام القادمة، علمًا بأنه خاض 15 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.

واستعاد رويز، مكانه في التشكيل الأساسي لسان جيرمان خلال الفترة الأخيرة، لتشكل إصابته، ضربة قاسية بشأن فرص مشاركته في المونديال.

وذكرت ليكيب أن برسنيل كيمبيمبي مدافع باريس، الذي عانى من آلام في وتر أكيليس، أبعدته عن مواجهة يوفنتوس، تبدو حالته أفضل، وستتم إراحته في مباراة لوريان، ليكون جاهزًا لمواجهة أوكسير.

