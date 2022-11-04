متجهون لـ أوروبا | إيقاف 40 مهاجرا غير شرعي في طرابلس

أوقفت وحدات من الأمن في ليبيا 40 مهاجراً غير شرعي بمنطقة قصر الأخيار شرقي العاصمة طرابلس، وهم يستعدون للإبحار خلسة تجاه الأراضي الأوروبية.

وأكدت الإدارة العامة للعمليات الأمنية بليبيا -وفق وكالة الأنباء الليبية اليوم- أن المجموعة المهاجرة تنوعت جنسياتها لتشمل سبع دول مختلفة.

وكانت قوات الأمن الليبية، تمكنت من إحباط تهريب 13 مهاجرا مصريا بطريقة غير شرعية إلى ليبيا، بعدما عثرت عليهم مختبئين بداخل صناديق صغيرة أسفل الشاحنة، أثناء عملية نقلهم إلى العاصمة طرابلس.

ووفقا لوسائل الإعلام الليبية، أصدرت مديرية أمن مدينة مصراتة، بيانا كشفت فيه تفاصيل الواقعة قالت فيه إنها عثرت على 13 شخصا من الجنسية المصرية أثناء «تهريبهم في صناديق صغيرة بمقطورة الشاحنة، عند المدخل الغربي للعاصمة طرابلس عبر (بوابة الدافنية)».

وقالت المديرية في بيانها إن "أعضاء قوة الدعم والإسناد التابعين لها والمكلفين بتأمين المدخل الغربي للمدينة ضبطوا المهاجرين داخل شاحنة، من نوع «داف»، خضراء اللون، وذلك أثناء تفتيشها".



وأضافت أنه "جرى اعتقال سائق الشاحنة وجميع المهاجرين الذين كانوا على متنها، واتخاد كافة الإجراءات القانونية وإحالتهم لجهات الاختصاص للتحقيق معهم".

ونشرت مديرية أمن مصراتة على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، صورا للمهاجرين مكدسين فوق بعضهم البعض داخل صناديق الشاحنة، بدون تهوية وبطريقة مهينة، في وضع كان من الممكن أن يشكل خطرا على حياتهم.

