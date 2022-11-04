النائب أحمد بدوي: إنجازات مصر في 8 سنوات تصل لحد الإعجاز

في مؤتمر جماهيري حاشد..

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نائب دائرة طوخ وقها بالقليوبية، أن ما تحقق على أرض مصر في ثماني سنوات أمر يتخطى حجم الإنجاز ليصل إلى حد الإعجاز حيث شهدت البلاد خلال تلك الفترة مشروعات عملاقة وبرامج للحماية الإجتماعية تعد الأكبر والأضخم بجانب مشروع "حياة كريمة" الذي يخدم أكثر من 70 مليون مواطن لأول مرة في تاريخ مصر لخدمة أهالينا البسطاء في القرى والنجوع وتوصيل كافة الخدمات الأساسية إليهم بشكل غير مسبوق.

وأوضح بدوي في مؤتمر جماهيري عقده بمركز طوخ بحضور أكثر من 1500 شخص بجانب عدد من السيدات، أن مصر نجحت في تجاوز كل التحديات والأزمات العالمية ولم تتوقف عجلة الانتاج والمشروعات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي, مشيراً إلى أن هناك مشروعات خدمية لم يكن لتحقق لولا توافر الإرادة السياسية في هذه المرحلة، والأمثلة كثيرة ومنها مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي والذي شهد دفعة غير مسبوقة بتوفير التمويلات بجانب سرعة الانجاز، فضلا عن التخلص من فيروس سي بعد أن كانت مصر الأولى عالمياً في نسبة الإصابة بالمرض، هذا بالاضافة إلى عدد من المبادرات الرئاسية التي استفاد منها ملايين المواطنين وفي القلب منها انهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وقال بدوي خلال المؤتمر، إن مصر تتعرض لهجمة شرسة وحرباً ضروس من قوى الشر وتتمثل في بث الشائعات والتشكيك في كل انجاز على الأرض, فضلا عن الدعوات الهدامة لنشر الفوضى ودعاوى أهل الشر ستتحطم على صخرة وعى المصريين، مشيراً إلي أن نعمة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية أمر لا يقدر بثمن ويكفى ما شهدناه في الفترة من 2011 حتى ثورة 30 يونية ومصر لن تعود أبدا للوراء، داعيا الحضور باليقظة والوعى ضد المخططات الشيطانية التى تحاول النيل من مصر واستقرارها.

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