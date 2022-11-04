عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

في مؤتمر جماهيري حاشد..

النائب أحمد بدوي: إنجازات مصر في 8 سنوات تصل لحد الإعجاز

صدى البلد

أكد النائب احمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نائب دائرة طوخ وقها بالقليوبية، أن ما تحقق على أرض مصر في ثماني سنوات أمر يتخطى حجم الإنجاز ليصل إلى حد الإعجاز حيث شهدت البلاد خلال تلك الفترة مشروعات عملاقة وبرامج للحماية الإجتماعية تعد الأكبر والأضخم بجانب مشروع "حياة كريمة" الذي يخدم أكثر من 70 مليون مواطن لأول مرة في تاريخ مصر لخدمة أهالينا البسطاء في القرى والنجوع وتوصيل كافة الخدمات الأساسية إليهم بشكل غير مسبوق.

وأوضح بدوي في مؤتمر جماهيري عقده بمركز طوخ بحضور أكثر من 1500 شخص بجانب عدد من السيدات، أن مصر نجحت في تجاوز كل التحديات والأزمات العالمية ولم تتوقف عجلة الانتاج والمشروعات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي, مشيراً إلى أن هناك مشروعات خدمية لم يكن لتحقق لولا توافر الإرادة السياسية في هذه المرحلة، والأمثلة كثيرة ومنها مشروعات قطاع المياه والصرف الصحي والذي شهد دفعة غير مسبوقة بتوفير التمويلات بجانب سرعة الانجاز، فضلا عن التخلص من فيروس سي بعد أن كانت مصر الأولى عالمياً في نسبة الإصابة بالمرض، هذا بالاضافة إلى عدد من المبادرات الرئاسية التي استفاد منها ملايين المواطنين وفي القلب منها انهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وقال بدوي خلال المؤتمر، إن مصر تتعرض لهجمة شرسة وحرباً ضروس من قوى الشر وتتمثل في بث الشائعات والتشكيك في كل انجاز على الأرض, فضلا عن الدعوات الهدامة لنشر الفوضى ودعاوى أهل الشر ستتحطم على صخرة وعى المصريين، مشيراً إلي أن نعمة الأمن والاستقرار التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي المسئولية أمر لا يقدر بثمن ويكفى ما شهدناه في الفترة من 2011 حتى ثورة 30 يونية ومصر لن تعود أبدا للوراء، داعيا الحضور باليقظة والوعى ضد المخططات الشيطانية التى تحاول النيل من مصر واستقرارها.

WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.24 PM (3)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.24 PM (3)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.24 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.24 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.24 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.24 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.24 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.24 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.23 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.23 PM (2)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.23 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.23 PM (1)
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.23 PM
WhatsApp Image 2022-11-04 at 9.08.23 PM

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

كسب تعاطف النجوم واكتشفوا خداعه.. القصة الكاملة لـ صاحب واقعة كشري التحرير

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

بموافقة كولر .. 3 لاعبين بـ الأهلي يقتربون من الإعارة في يناير

ترشيحاتنا

الحوار الوطني يتلقى رد رئيس مجلس الوزراء على استفساراته خلال المؤتمر الاقتصادي

زاهي حواس يطالب باسترداد رأس نفرتيتي والقبة السماوية وحجر رشيد | فيديو

بلاش أفورة.. خالد الغندور يثير الجدل بالتعليق على أداء نجم الأهلي

وزيرة البيئة: المشاركون بمؤتمر المناخ يتحملون جزءا من مصاريف الإقامة

قرار جديد من المحكمة بحق مرتكب جريمة الريف الأوروبي.. غدا

ملك الهواتف الرائدة ومنافس آيفون.. تسريبات تكشف مواصفات وموعد إطلاق Galaxy S23 Ultra

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير مختلفة.. منى زكي تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

ملحن اضطهده..ناقد يكشف سبب منع المطرب النقاش من الغناء مع أصالة بالأوبرا

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

العالم يحتفل بالفرعون الذهبي.. 10 أسرار عن مقبرة توت عنخ آمون

فيديو

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ