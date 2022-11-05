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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

صندوق النقد العربي : 4.2 تريليون دولار القيمة السوقية للبورصات العربية الأسبوع الماضي

البورصات العربية
البورصات العربية

 كشف صندوق النقد العربي عن تقدم سوق أبوظبي للأوراق المالية على البورصات العربية في تداولات الأسبوع الماضي بمكاسب سوقية تجاوزت 20.6 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

 

 أوضح صندوق النقد العربي ، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية الصادر عنه ، أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي ارتفعت من 626.19 مليار دولار إلى 646.83 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي بنمو بنسبة 3.3%، فيما وصلت القيمة السوقية لسوق دبي المالي إلى 156.6 مليار دولار.


وأشار صندوق النقد العربي  فى احدث تقرير صادر عنه  إلى أن الرسملة السوقية للبورصات العربية المتضمنة في قاعدة بيانات الصندوق وتضم 13 بورصة عربية، ارتفعت إلى 4 تريليونات و219 مليارا و324 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي.

 

الأسواق العربية 


ووصلت القيمة السوقية للسوق السعودية إلى 2.852 تريليون دولار، وبورصة قطر 188.5 مليار دولار، وبورصة الكويت 151.3 مليار دولار، وبورصة مسقط 59.5 مليار دولار، وبورصة الدار البيضاء 51.4 مليار دولار، وبورصة مصر نحو 37.9 مليار دولار، وبورصة البحرين 29.7 مليار دولار، وبورصة بيروت 13.3 مليار دولار، وبورصة عمان 25.39 مليار دولار وبورصة فلسطين 4.77 مليارات دولار وسوق دمشق 1.58 مليار دولار.

 

 البورصة المصرية
 

وذكرت  النشرة أنه على صعيد مؤشرات الأداء فسجلت البورصة المصرية ارتفاعاً بنسبة 7.77% مدعومة بشكل رئيس بارتفاع مؤشرات البنوك، وخدمات ومنتجات صناعة السيارات، والورق ومواد التعبئة والتغليف، والتجارة، كما شهد سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفاعاً بنحو 1.71%.

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البورصة تربح 17.3 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

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مؤشر البورصة المصرية يقفز 1.72% الأسبوع الماضي

 تداولات أسواق المال العربية


وشهدت قيمة تداولات أسواق المال العربية ارتفاعاً في نهاية الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 22.68%، نتيجة ارتفاع قيمة التداول في 8 بورصات عربية. حيث سجلت بورصات كل من العراق وفلسطين والسعودية وقطر وأبوظبي ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 18.5 و46%، فيما سجل حجم تداول البورصات العربية ارتفاعاً بنحو 36.2% في نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة ارتفاعه في عشر بورصات عربية.

 

صندوق النقد العربي الأسواق العربية سوق ابوظبي بورصة مصر دولار

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