لتشجيع الواردات...الصين تنشئ 29 منطقة نموذجية

أعلنت وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إن الصين ستنشئ 29 منطقة نموذجية أخرى لتعزيز الواردات.

وقررت ثماني سلطات ف الصين ، بما في ذلك اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، ووزارة المالية، وبنك الشعب الصيني، إنشاء هذه المناطق النموذجية لتشجيع الواردات في مناطق تشمل بكين وشانشي وشينجيانغ.

الصين تعزز المناطق النموذجية

وأنشأت الصين في عام 2020، 10 مناطق نموذجية لتشجيع الواردات، وتعهدت بتعزيز المزيد من المناطق النموذجية للواردات مع أنظمة تنظيمية مبتكرة ، واستكمال وظائف الخدمة، ونماذج تجارية مرنة في غضون السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة ، لتوسيع واردات الصين بشكل مطرد وتحسين هيكل وارداتها.