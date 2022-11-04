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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار جديد من المحكمة بحق مرتكب جريمة الريف الأوروبي.. غدا

المتهم بإرتكاب مذبحة
المتهم بإرتكاب مذبحة الريف الأوروبي

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5، غدا السبت، محاكمة المتهم بارتكاب مذبحة الريف الأوروبي.

وقدم محامي المجني عليهم، لهيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد عوض الله، حافظة أوراق توضح أن المتهم أثناء عمل تحليل المخدرات تبين أنه لا يتعاطي المواد المخدرة، فضلا عن اعترافه أمام النيابة العامة مرتين أنه ارتكب الجريمة، وقال: لو كان في زيادة كنت قتلتهم.

كان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بإحالة المتهم بقتل خمسة؛ مزارع وابنتيه وحفيديه، بمزرعة بقرية الريف الأوروبي في الشيخ زايد للمحاكمة الجنائية؛ وذلك لاتهامه بقتل المزارع عمدًا، واقترنت تلك الجناية بخمس جنايات أخرى هي قتل ابنتيه وحفيديه عمدًا، والشروع في هتك عرض إحدى ابنتيه المجني عليهما.

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل على المتهم من إقراره في التحقيقات، وما أجراه من محاكاة تصويرية لكيفية ارتكاب الجريمة، وأرشاده عن شريط المادّة المخدرة التي استخدمها لتنفيذ مخططه في هتك العرض، كما أرشد عن الأدوات التي استخدمها لدسّ المخدِّر في شراب المجني عليهم.

بالإضافة إلى ما أسفر عنه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي بفحص المادة المخدرة، وتقرير الصفة التشريحية الخاص بجثامين المجني عليهم الخمسة، وكذلك ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بفحص كافَّة الآثار المضبوطة بمسرح الواقعة، وإجراء المطابقات اللازمة، فضلًا عن أقوال تسعة شهود في التحقيقات.

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