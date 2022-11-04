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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن: نواجه مشكلة في إمداد أوكرانيا بصواريخ جافلين بسبب أشباه الموصلات

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن روسيا تواجه صعوبة في إمداد جيشها لأن العقوبات حرمتها من الحصول على ما تحتاج إليه لبناء ترسانتها.

ومن جانب آخر، اعترف بايدن، خلال كلمة له أمام عدد من ممثلي شركات التكنولوجيا، بأن الولايات المتحدة واجهت صعوبات في إمداد أوكرانيا بصواريخ جافلين بسبب نقص أشباه الموصلات.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.

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وأوضح البنتاجون أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا تشمل دبابات "تي-72" تم تجديدها وطائرات بدون طيار.

وكان نائب مدير مكتب الرئيس الروسي، سيرجي كيرينكو قد أعلن، الشهر الماضي، أن روسيا لديها معلومات بأن الغرب قدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بأكثر من 42 مليار دولار.

وقال كيرينكو في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية: "لطالما انتصرت روسيا دائما في أي حرب إذا أصبحت هذه الحرب حربا شعبية. لقد كان الأمر دائما على هذا النحو. سننتصر بالتأكيد في هذه الحرب، وفي كل حرب الساخنة والاقتصادية والنفسية والمعلوماتية".

وأشار كيرينكو إلى أن روسيا تمتلك معلومات بأن الغرب قدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا بأكثر من 42 مليار دولار.

واعتبر المسؤول الروسي أن ضخ حلف الناتو والغرب الأسلحة والذخيرة لأوكرانيا يقرّب الصدام العسكري المباشر مع موسكو

وتابع بقوله: "ندرك جميعا أن الحرب التي تشن ضد روسيا حاليا حرب مفتوحة حقيقية.. هذه ليست حربا مع أوكرانيا، وروسيا ليست في حالة حرب مع أوكرانيا".

بايدن أوكرانيا جافلين اشباه الموصلات روسيا

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