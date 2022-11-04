عبدالحليم علام: تحول مرتقب في نقابة المحامين بداية العام المقبل

عقد عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا مع مديري إدارات النقابة العامة للمحامين، وذلك بمقر النقابة العامة.

كما أجرى النقيب العام جولة تفقدية لأركان وغرف ومكتبة مبنى النقابة القديم، للوقوف على كيفية الاستفادة القصوى من المبنى، وإعادة ترتيبه بما يخدم التحول المرتقب الذي من المقرر أن تشهده نقابة المحامين مع بداية العام المقبل.

وخلال اجتماعه بمديري الإدارات النقابية، أكد نقيب المحامين أن الاجتماع يأتي تأكيدًا على وحدة الهدف، حيث أن الجميع يسعى إلى تقديم أفضل آداء لتحسين الخدمات داخل نقابة المحامين، حتى تعود النقابة إلى سابق عهدها.

وقال النقيب العام، أنه يأمل في خلق نوع من الالتزام والانضباط في العمل المؤسسي بنقابة المحامين، مشيرًا إلى أن حفظ كرامة النقابة والمحامي والموظف في المقام الأول، ويجب التعامل من هذا المنطلق.

وأوضح عبدالحليم علام، أن الفترة الماضية كان لها تداعيات لدرجة أن وقع في نفس المحامي والموظف أن كلًا منهما عدو للآخر.

وكشف عن أنه من المقرر عقد اجتماع مع عدد من الإدارات الرئيسية فيما يسمى باجتماع «التحول الرقمي»، وتوزيع وتعريف الإدارات بأدوارها في الفترة المقبلة، حيث ستتحمل كل إدارة المسئوليات في الجزء الذي يخصها.

ووجه نقيب المحامين، بإنشاء إدارة من خيرة موظفي النقابة العامة القادرين على الاستيعاب السريع والتعامل الجيد والتواصل الفاعل مع المحامين داخل أروقة النقابة العامة.

وفتح النقيب العام خلال الاجتماع، باب الحديث لمديري الإدارات ليعرضوا المشاكل التي تواجههم في أثناء تأدية عملهم، والاحتياجات والمتطلبات التي تعينهم على تجاوز تلك المشاكل إن وجدت، وأيضًا عرض ما يستطيعون فعله وما لا يستطيعوا في حدود القدرات والإمكانات المتاحة.

واستمع إلى مديري الإدارات، الذين استرسلوا في عرض ما يرونه قد يحسن من آداء العمل وخدمة السادة المحامين كل في إدارته.

ووجه نقيب المحامين، إدارة العلاج بضرورة تحديث صور الأعضاء في البطاقة العلاجية، وكذلك النظر في التعاقدات التي تمت مع القطاعات الطبية، وذلك لتحديثها بما يحسن الخدمة للمحامين.

كما وجه مديري الإدارات بالتنبيه على الانضباط كل في إدارته، وضمان حسن سير العمل في الإدارات، وتحقيق الإنجاز المطلوب خاصة في الشهور المقبلة التي ستشهد بدء عمليات التجديد الخاصة باشتراكات الأعضاء، وأيضًا تحديث النظام الرقمي للنقابة.

وعرض النقيب العام رؤيته في تفتيت المركزية داخل نقابة المحامين، حتى يستطيع المحامي الحصول على أغلب الخدمات من مقر النقابة الفرعية دون الحاجة إلى تكبد عناء الانتقال إلى النقابة العامة.

فيما ثمن مديرو الإدارات، دور نقيب المحامين في التواصل الدائم معهم للوقوف على حسن سير وانضباط العمل، وأيضًا مبادرته بدعوتهم للانعقاد والاستماع إلى مقترحاتهم في سبيل التطوير النقابي.

كما أكدوا أهمية انعقاد لقاء دوري معه لتلقي التعليمات التي من شأنها تحسين الآداء، فأعرب عن استعداده التام لعقد اجتماع دوري معهم للوقوف على المستجدات، بما يخدم الصالح العام للجمعية العمومية للسادة المحامين.

وفي جولته التفقدية لمقر النقابة العامة للمحامين، أبدى النقيب العام رغبته في إعادة ترتيب وتنظيم التقسيمات الداخلية للمبنى، بما يتيح الفرصة إلى تحسين العمل وسهولته داخل المقر.

وشملت الجولة، تفقد الدورين الأول والثاني من المبنى، وأيضًا المساحات التي تتخلل المبنى القديم والحديث للنقابة، ومكتبة النقابة العامة.

وأصدر النقيب العام، توجيهاته بإجراء عدة تغييرات استعدادًا للمرحلة القادمة التي من المرتقب أن تشمل افتتاح المبنى الحديث.