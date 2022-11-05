أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم السبت

رفعت مصانع الحديد أسعارها بقيمة تتراوح ما بين 2200 و 1500 جنيها فى الطن الواحد وذلك على مدار الأسبوع .

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد في مصر،اليوم السبت 5 نوفمبر 2022، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم السبت على النحو التالي:

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم السبت

سجل سعر حديد عز اليوم السبت 19650 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم السبت عند 19600 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم السبت 19550جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم السبت 19550 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم السبت نحو 19400جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد العشرى اليوم السبت نحو 19300جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد عطية اليوم السبت 19000جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم السبت 19000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم السبت نحو 19000 جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم السبت نحو 19000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المراكبي اليوم السبت 19550 جنيه للطن الواحد.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم السبت:

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1595 جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1558 جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم السبت 1550 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم السبت 1640 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم السبت عند 1590 جنيه للطن .

واستقر سعر أسمنت لافارج اليوم السبت عند 1573 جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم السبت 1530 جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت قنا اليوم السبت 1520 جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم السبت 1495جنيها للطن. وشهدت أسعار الأسمنت ارتفاعا يتراوح ما بين 30 الى50 جنيها فى الطن على مدار الأسبوع الماضي.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.



