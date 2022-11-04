برلمانية: التعاون مع ألمانيا بمجال الطاقة يعزز دور مصر المحوري في cop27

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوقيع إعلاني نوايا التعاون بين مصر وألمانيا في مجال الهيدروجين الأخضر.

وقالت “محروس” إن هذه الاتفاقية سوف تحدث نقلة نوعية لمصر في ملف الطاقة المتجددة كما أنه يدل علي مدي الثقة في أمن واستقرار مصر السياسي فضلا عن الثقة والاقتناع بمدي النفع حول الاستثمار في مصر، لافتة إلي أن هذا إثباتا علي أن مصر لديها العديد من المقومات التي تجعلها الرائدة في إنتاج الهيدروجين الأخضر مما يعزز مكانة مصر علي الخريطة الدولية للطاقة المتجددة لما يتيح لها من فرص للتصدير إلي أوروبا والعالم.

وأشارت "محروس" إلي أن هذا التعاون جاء ليعزز دور مصر المحوري في القمة المناخية cop-27 ويؤكد علي الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية في مجال المناخ والطاقة والحفاظ علي البيئة وكما نوهت سابقا اؤكد ثانيةً علي أن مصر لديها رؤية في ملف الطاقة المتجددة والمناخ.

واستكملت "عضو التنسيقية" الاستفادة من الخبرة التكنولوجية الألمانية سوف تعزز من دور مصر ونجاح المشاريع الاستثمارية. كما أشارت إلي أن هذا العقد لديه بعد إقتصادي إيجابي خاصة وأن الدولة والقادة السياسية أثبتوا مدي جديتهم بإدارتهم وإستجابتهم للاسئلة المطروحة من قبل أعضاء الحوار الوطني حول المؤتمر الاقتصادي مما يتيح لنا فرص جيدة في الاستغلال الأمثل لنتائج الحوار الإقتصادي في ظل إعلان سيادة رئيس الوزراء عن إطلاق منصة تفاعلية للوصول إلي أفضل الحلول مما يجعلنا نتخطي جميع التحديات التي تواجه الدولة.