حبس شخص لحيازته 2000 قرص مخدر بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 2000 قرص مخدر قبل ترويجها لعملائه بدائرة القسم.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين وبحوزته 2000 قرص مخدر ومبلغ مالى وهاتفى محمول .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة لملاحظة الحالة الأمنية.

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى ، والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.