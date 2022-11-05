حبس 6 أشخاص احتجزوا مواطنا واعتدوا عليه بالشروق

قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس 6 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإحتجاز شخص والتعدي عليه بمنطقة الشروق.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد كشف رجال المباحث بالقاهرة ملابسات واقعة إحتجاز أحد الأشخاص والتعدى عليه بالشروق وضبط مرتكبى الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بشأن إستغاثة أحد الأشخاص بأحد العقارات بدائرة القســم.

بالإنتقال والفحص تم ضبط 6 أشخاص، مقيمون بدائرة القسم وبصحبتهم آخر "مُكبلاً بسلسلة حديدية وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات بالوجه.

وبسؤالهم أقر أحدهم بأنه نظراً لقيام المجنى عليه بسرقة الهاتف المحمول الخاص به، قام بإستدراجه لمحل الواقعة والإستعانة بباقى المتهمين فى التعدى عليه.

بسؤال المجنى عليه أنكر إرتكاب واقعة السرقة، وعلل إرتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بينهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.