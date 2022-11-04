ليفاندوفسكي يتوج بجائزة لاعب الشهر في الدوري الاسباني

توج روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، اليوم الجمعة، بجائزة أفضل لاعب فى الدوري الإسباني "الليجا"، عن شهر أكتوبر الماضي.



وكتب أحمد شوبير عبر حسابه علي فيسبوك" 🚨 ليفاندوفسكي يفوز بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإسباني. ⚽🏅".

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وعلي جانب اخر أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم موعد مباريات كأس السوبر المقرر إقامته في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 1 حتى 15 من شهر يناير لعام 2023.



ويلعب ريال مدريد حامل اللقب أمام فالنسيا يوم 11 يناير 2023 بينما يواجه برشلونة منافسه ريال بيتيس يوم 12 يناير.



وتأتي استضافة السعودية لكأس السوبر الإسباني بموجب اتفاق بين وزارة الرياضة السعودية والاتحاد الإسباني لكرة القدم كجزء من فعاليات موسم الرياض بعد المنافسة مع مدينة جدة.



ويعد نادي برشلونة الأكثر تتويجا بلقب السوبر الإسباني برصيد 13 لقبا وخلفه ريال مدريد بـ 12 لقبا.



جدير بالذكر أن السعودية استضافت بطولتي السوبر الإسباني في عام 2020 وتوج به ريال مدريد وحقق الملكي نفس اللقب في عام 2022.