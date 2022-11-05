إعفاء المتقدمين لـ امتحانات "أبناؤنا في الخارج" من درجات أعمال السنة والأنشطة

قررت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني ، إعفاء الطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج من درجات أعمال السنة والأنشطة التربوية طبقا للقرار الوزاري 313 لسنة 2011 وتعديلاته.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إنه بالنسبة لطلاب اللغات يتم أداء امتحان العلوم والرياضيات طبقا للغة الأجنبية الأولى التي يدرسها الطالب ( الإنجليزية او الفرنسية فقط)

كما شددت وزارة التربية والتعليم على أنه يجب تسجيل الشعبة عند ملء البيانات باستمارة البيانات باستمارة التقدم لأداء امتحانات الصف الثاني الثانوي ، مشيرةً إلى أنه لن يتم قبول التقدم دون تحديد الشعبة وكذلك اللغة الأجنبية الثانية التي اداها الطالب بالصف الأول الثانوي.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج الخاصة بالطلاب المصريين المغتربين المقيمين في الخارج للعام الدراسي الحالي 2022 / 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم، تعقد امتحانات الفصل الدراسي الاول بداية من يوم السبت 14 يناير 2023 ، وتعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بداية من يوم السبت 13 مايو 2023 ، وتعقد امتحانات الدور الثاني بداية من يوم السبت 8 يوليو 2023

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج إلكترونيا من خلال المنصة الخاصة بـ امتحانات ابناؤنا في الخارج ، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الذين ادوا امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في في الخارج والعكس ، كما يمكن للطالب الغائب عن امتحانات الفصل الدراسي الاول في مصر التقدم لـ امتحانات الفصل الدراسي الثاني نظام ابناؤنا في الخارج مع أداء الامتحان التكمليلي للفصل الدراسي الاول.

أما عن امتحانات الدور الثاني ، قالت وزارة التربية والتعليم : يعقد امتحان الدور الثاني للطالب في المقرر الكامل لمواد الرسوب في أي عدد من المواد الدراسية التي رسب فيها أو تغيب عنها ، وكذلك المتخلفين بعذر مقبول عن امتحان الدور الأول بفصليه الأول والثاني.

الفئات المسموح لها بدخول امتحانات ابناؤنا في الخارج

يشترط للتقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج ألا يقل سن الطالب عن 5 سنوات ونصف ولو بيوم واحد في اول أكتوبر 2022 بالنسبة للصف الأول الابتدائي

الطلاب الناجحون بالصفوف الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي ، والأول والثاني والثالث الاعدادي ، والأول الثانوي بمدارس جمهورية مصر العربية او مدارس المسار المصري على أن يرسل الطالب بيان النجاح لآخر صف دراسي حاصل عليه معتمد من إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية التابع لها او المكتب الثقافي او السفارة في حالة شهادة مدارس المسار المصري.

الطلاب الناجحون في امتحانات ابناؤنا في الخارج من الصف الأول الابتدائي وحتى الاول الثانوي

الطلاب الناجحون في امتحان النقل من صف دراسي في دولة تمت مناظرة الصفوف الدراسية بها بمثيلاتها في مصر مصدق عليها من وزارتي التربية والتعليم والخارجية في الدولة الحاصل منها على الشهادة الدراسية ومصدقا عليها من سفارة مصر في تلك الدولة

الطلاب الناجحون المحولون من الأزهر الشريف من الصف الاول الابتدائي حتى الثالث الاعدادي

رابط التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتح باب التقديم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2022 / 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن لمن يهمه الامر الوصول إلى رابط التقديم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2022 / 2023 من خلال الضغط على https://sabroad.emis.gov.eg/

ووافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تعديل نظام الدراسة على نظام أبناؤنا في الخارج ليصبح فصلين دراسيين بدلاً من فصل دراسى واحد أسوة بطلاب مدارس جمهورية مصر العربية.