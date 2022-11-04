عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

آخر الاستعدادات الطبية لقمة المناخ بشرم الشيخ.. فيديو

المستشفى
المستشفى

استعرض برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد  آخر الاستعدادات والتجهيزات الطبية استعدادا لقمة المناخ في شرم الشيخ.

txt

على الدين هلال: مؤتمر المناخ العام القادم سيعقد فى الإمارات

txt

طريقة استخراج أي دي للمشاركة بـ قمة المناخ فى أقل من دقيقة

وكشف التقرير أن مستشفى شرم الشيخ مقام على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، ومجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد في عمليات التشخيص والعلاج"، كما أن المستشفى يقع على بعد أمتار قليلة من المنطقة الخضراء التي ستستضيف جانب من أنشطة قمة المناخ

 

وقال الدكتور مصطفى غنيمة، المشرف على المستشفى الميدانى بشرم الشيخ ومستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية،: "المستشفى بها كافة التجهيزات الطبية، وبأحدث الأجهزة التي يتم استخدامها والتى يحتاجها أى مريض يدخل المستشفى فى حالة الطوارئ".

 

وأشار: "يوجد 4  أسرة لاستقبال المرضى، ويوجد أيضا غرفة للأشعة، كما توجد صيدلية بها جميع الأدوية التى نحتاجها فى جميع الحالات".


وأوضح الدكتور مصطفى غنيمة، المشرف على المستشفى الميدانى بشرم الشيخ ومستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية،: "يوجد معمل كامل أيضا مجهز بكافة التحاليل الطبية التي من الممكن أن يحتاجها الطبيب لتشخيص المرضى".

 

أخر الإستعدادات العاشرة الطبية قمة المناخ شرم الشيخ المنطقة الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد انتهاء أزمة الزمالك .. موعد أول مباراة لـ كهربا مع الأهلي

بدون تشفير .. قناة مفتوحة تنقل 28 مباراة بـ كأس العالم 2022 مجانًا

مالها عينك .. ابنة شيرين تقلق جمهورها بـ فيديو صادم | شاهد

جلسة مع الخطيب.. الاتحاد السكندري يطلب التعاقد مع ثنائي الأهلي| تفاصيل

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

جريمة التيك توك.. قرار عاجل من النيابة في واقعة قتل فتاة لشقيقها بالغربية

رسالة لمامتك؟ سؤال لـ ابنة شيرين بعد فيديو عينها الصادم | شاهد

هتعيش مع مين؟ حقيقة تورّم عين ابنة شيرين بعد ظهورها المفاجئ برفقة والدها

ترشيحاتنا

سوق المستعمل.. أشهر هاتشباك في مصر بـ 130 ألف جنيه| صور

مفاجأة.. حقيقة صورة شيرين مع حسام حبيب في السيارة

لكسر بالخط الرئيسي.. قطع المياه عن مركز الصف بالجيزة

يخدم أكثر المناطق ازدحاما.. 10 معلومات عن محور عمرو بن العاص بالجيزة

بدء غلق شارع الملك فيصل لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص

أخبار الرياضة| جلسة الخطيب تحدد موقف رحيل ثنائي الأهلي.. ونداء عاجل من مرتضى منصور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين عز: أوعي تطلبي فلوس من جوزك في الأوقات دي

بإطلالة جديدة.. إيمان العاصي تستعرض جمالها على إنستجرام

جلسة تصوير مختلفة.. منى زكي تبهر متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

ملحن اضطهده..ناقد يكشف سبب منع المطرب النقاش من الغناء مع أصالة بالأوبرا

فيديو

ديانا حداد: لا مانع من تجسيد قصة حياتي| فيديو

دخلت الإسلام.. شاهد| لحظة نطق عارضة أزياء عالمية الشهادتين في مسجد

هجرة غير شرعية .. تفاصيل مصرع 3 مصريين وفقدان 21 آخرين |فيديو

الصيف راجع تاني!.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الشخصية المصرية

مجدي أبوزيد

التعليم الفنى الصناعي والتنمية الاقتصادية

د.هادي التونسي

حالة شعورية.. هاوزر

عبد المعطى أحمد

نموذج مصري لقمة المناخ

ولاء عزيز

ثقافة العمل التطوعي في مصر.. الوجه الآخر للحقيقة

مايكل عياد

سري جدا إلى ملك

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ