آخر الاستعدادات الطبية لقمة المناخ بشرم الشيخ.. فيديو

استعرض برنامج "العاشرة"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا يرصد آخر الاستعدادات والتجهيزات الطبية استعدادا لقمة المناخ في شرم الشيخ.

وكشف التقرير أن مستشفى شرم الشيخ مقام على مساحة تصل إلى 1000 متر مربع، ومجهز بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة التي تساعد في عمليات التشخيص والعلاج"، كما أن المستشفى يقع على بعد أمتار قليلة من المنطقة الخضراء التي ستستضيف جانب من أنشطة قمة المناخ

وقال الدكتور مصطفى غنيمة، المشرف على المستشفى الميدانى بشرم الشيخ ومستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية،: "المستشفى بها كافة التجهيزات الطبية، وبأحدث الأجهزة التي يتم استخدامها والتى يحتاجها أى مريض يدخل المستشفى فى حالة الطوارئ".

وأشار: "يوجد 4 أسرة لاستقبال المرضى، ويوجد أيضا غرفة للأشعة، كما توجد صيدلية بها جميع الأدوية التى نحتاجها فى جميع الحالات".



وأوضح الدكتور مصطفى غنيمة، المشرف على المستشفى الميدانى بشرم الشيخ ومستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية،: "يوجد معمل كامل أيضا مجهز بكافة التحاليل الطبية التي من الممكن أن يحتاجها الطبيب لتشخيص المرضى".